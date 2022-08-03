Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Eşit Ağırlık (EA) puan türünde Türkiye 230.’su olma başarısını gösteren Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Muhammed Taş ve ailesini ziyaret etti, tebriklerini iletti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Eşit Ağırlık (EA) puan türünde Türkiye 230.’su olma başarısını gösteren Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Muhammed Taş ve ailesini ziyaret etti, tebriklerini iletti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile birlikte Muhammed Taş'ın evine gelen Vali Pahlivan ,

Başarısından dolayı Muhammed Taş’ı kutladı.Vali Pehlivan , Muhammmed Taş'ın üniversite ve bölüm tercihine yönelik planlarını dinledi , tavsiyelerde bulundu , başarılarının üniversitede de artarak devamını diledi. Muhammed Taş’ın annesi , babası ve kardeşleriyle de sohbet eden Vali Pehlivan bu süreçte vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti , onlarada tebriklerini iletti.