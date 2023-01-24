Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022 yılında Mersin’de toplamda 348 değişik proje yürütüldüğünün bilgisini vererek, "Bu projelerin mali değeri yaklaşık 53 milyar TL’dir. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan gençlik spora akla gelebilecek bütün alanlardaki bu yatırımlar içerisinde tamamlanan proje sayısı 108’dir. Bu projeler için de yaklaşık 13 milyar TL harcama yapılmıştır" dedi.

Vali Pehlivan, bir derneğin olağan genel kurul galasına katıldı. Programda yaptığı konuşmada, 2023 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve yeni bir yüzyıla hazırlanıyoruz. Tabi yeni bir yüzyıla hazırlanırken, yüz yıl önce verilen mücadeleleri de elbette hep birlikte yad ediyoruz, hatırlıyoruz. Yüz yıl önce Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadeleler neticesinde cumhuriyetimiz ilan edildi. O günlerde iki ana başlık olduğunu ifade edebiliriz. Bunlardan birisi istiklal, diğeri de istikbal mücadelesiydi. İstiklal mücadelesi tam bağımsızlık anlayışına dayanıyordu. İstikbal mücadelesi ise muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi anlayışına dayanıyordu. Aradan geçen yüz yıllık bir süre zarfında mücadele devam etti, bugün de devam ediyor. Her alanda özellikle tam bağımsızlık anlamında ülkemizde tam güvenliğin, huzurun sağlanması anlamında sınırlarımız içinde ve ötesinde devlet olarak mücadelelerimiz ve bununla birlikte işte o muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine ulaşmak maksadıyla da gene her alanda sayısız yatırımlar hayata geçiriyor" ifadelerini kullandı.

İlin valisi olarak Mersin’deki kamu yatırımlarını yakından takip ettiklerini ve faaliyet gösterilen bütün sektörlerle yakın temas içerisinde bulunmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Pehlivan, "2022 yılında ilimizde toplamda 348 değişik proje yürütülmüştür ve bu projelerin mali değeri yaklaşık 53 milyar TL’dir. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan gençlik spora akla gelebilecek bütün alanlardaki bu yatırımlar içerisinde tamamlanan proje sayısı 108’dir. Bu projeler için de yaklaşık 13 milyar TL harcama yapılmış. Bu yatırımların ilimizde hayata geçmesi konusundaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Bakanlarımız başta olmak üzere bütün bakanlıklarımıza ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yatırımlar heyecan veriyor"

Yapılan bütün yatırımların kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Pehlivan, "Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yeni bir yüzyıla doğru yol alırken her alanda bu yatırımların hayata geçmesinden heyecan duyuyoruz. Nitekim dünya çok önemli krizlerden geçti, geçiyor. Buna rağmen bütün çarkların dönüyor olması, ülkemizde üretimin devam etmesi, istihdamın artması, ham madde ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen, arz ve tedarik süreçlerinde sıkıntılar yaşanıyor olmasına rağmen yine de rakamların parametrelerin olumlu seviyede seyretmesi, ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimize de olumlu yansıdı, yansıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl, yani 2022 yılında ihracatta yüzde 45 oranında artışla 6 milyar dolara ulaştık. Bu rakam, ilimizde 2 bin 230 firma tarafından gerçekleştirildi. İlimizde bulunan 4 gümrük kapısındaki toplam ihracat rakamımız ise 16 milyar dolara ulaştı. 19 milyar dolar civarında da ithalat yapıldı. Ticaret hacmimiz 35 milyar dolara ulaşarak gerçekleşti. Bu bağlamda duş ticaret hacmimiz yüzde 35 artış gösterdi. Ülkemizde pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu sıkıntıların aşılması süreçlerinde devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın teşviklerinin elbette ki payı büyüktür. Bununla birlikte siz değerli iş insanlarının yılmadan yatırımları sürdürmesinin, üretime devam etmesinin, istihdam sağlamasının payı da şüphesiz bir o kadar büyüktür. Sizlere ziyadesiyle müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise iş dünyası ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Mersin’in iş dünyası ile büyüyen bir kent olduğunu söyledi. Kentin tarihinde ana dokunun ticaret, liman ve dünya ticareti olduğunu, dolayısıyla Mersin’e Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çalışmak için gelen insanlar olduğuna değinen Seçer, “Hiç kimse doğduğu yeri, vatanını, memleketini bırakıp, çoluğunun çocuğunu alıp bir başka şehre gelmez. Ama Mersin’e herkes gelmiş. Doğudan, Güneydoğudan, Orta Anadolu’dan, Karadeniz’den, Ege’den, Trakya’dan, her yerden. Hoş gelmiş sefa gelmiş, iyi ki de gelmiş. Rengarenk bir kent olmuş” dedi.

“Ben kendimi dünyanın en mutlu belediye başkanı olarak addediyorum”

Mersin’de nüfusun artığını ve kendisinin bu durumdan rahatsız olmadığını belirten Seçer, nüfusun artması için mutlaka olumlu gelişmeler olması gerektiğine dikkat çekerek, “Olumlu yatırımlar vardır. Hepimiz bunun farkındayız ve enerjisi yüksek, bereketli bir kentte yaşamaktan da çok keyifliyiz. Ben kendimi dünyanın en mutlu belediye başkanı olarak addediyorum. Böyle bir müstesna kentin belediye başkanıyım. Mersin’in keşfedilmediğine inanıyorum. Mersin’in keşfedilmemiş hali buysa keşfedilmiş hali inanın bana muazzam olur” diye konuştu.

“Bu belediye iyi yönetiliyor, mali disiplini çok sağlam”

Göreve geldiğinde ağır borç yükü ile karşılaştığına da değinen Seçer, “Ama şimdi geldiğimiz noktayı size söylesem inandırıcı gelmez. Toplam bağlı kuruluşlar, iştirakler hepsi içerisinde yaklaşık 15,5 milyar TL bizim bütçemiz var. Yaklaşık olarak da bu bütçeyi realize etmek için 13-14 milyar civarında bir gelir olacak. Öngörümüz bu. Peki bizim borcumuz ne? 3 milyar 750 milyon TL, hepsi dahil. Bu dönemde ufak tefek borçlanmalar da oldu. Şimdi geldiğim bütçeye bakıyorum, o zamanki gelirime bakıyorum, devraldığım borca bakıyorum, geldim 3 milyar TL borç var toplam. Geliri nedir bu belediyenin? Oradan buradan 2019 yılında bize gelen paranın tamamı 2 milyar 250 milyon TL. Ama bugün 2023 yılına girerken 15,5 milyar TL’lik bütçem var diyorum, realize edeceğim gelir bütçem 13-14 milyar lira" ifadelerini kullandı.

Mersin kent merkezinin yıllardır çözülemeyen imar sorununu çözdüklerini de dile getiren Seçer, “20 yıldır çözemediğimiz merkezin imar sorununu çözdük. Mezitli’nin de Yenişehir’in de Toroslar’ın da çözdük. Akdeniz önemli bir yer, hepiniz istiyorsunuz. Sanayi tesisi kuracağım yer yok, lojistik tesis kuracağım yer yok, enerji depolama alanlarına ihtiyacımız var, yer yok. Bunların nazım planlarını, Büyükşehir Meclisinde hepsini kabul ettik. Şu anda uygulama planları birçoğu yapıldı. 1/1000’likler ve yapım çalışmaları da süratle devam ediyor” şeklinde konuştu.

Programa eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.