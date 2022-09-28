Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ü hastanede ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ü hastanede ziyaret etti.

Mezitli Polisevi nizamiye noktasına düzenlenen saldırıda, bölücü terör örgütü mensubu hain teröristler ile girilen çatışmada yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün tedavisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte yaralı polis memurunu, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Pehlivan, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.