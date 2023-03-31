Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte il müftülüğü ve merkez ilçe müftülüklerince yetim çocuklar ile aileleri ve depremzede vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katıldı. Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan dualar ile başlayan iftar programı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan Pehlivan, "Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Malum hayatın içinde sevinçli günler de hüzünlü günler de acılı günler de var. İnancımız gereği sabretmek, dua etmek ve bununla birlikte de acılarımızı paylaşarak azaltmaya çalışmak da bizler için, hepimiz için geçerli olan bir anlayıştır. Bu doğrultuda hareket ederek geçtiğimiz ay şubat ayının başında yaşamış olduğumuz büyük deprem felaketi nedeniyle oluşan yaralarımızı hep birlikte sarma gayreti içerisindeyiz. Devlet ve millet olarak kenetlendik. Omuz omuza verdik ve bu yaralarımızı inşallah hep birlikte saracağız. Ben bu mübarek akşam vesilesiyle bu büyük felakette hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı, deprem şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarını kaybeden ailelerinize sabırlar, metanetler diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük bir dayanışma örneği gerçekleştirdiklerini kaydeden Pehlivan, "Mersin olarak deprem bölgesine en yakın illerden birisi olarak orada sıkıntı yaşayan depremzede vatandaşlarımızı, ailelerimizi misafir ediyoruz ve bundan da onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Devletimizin, milletimizin müşterek gayretiyle, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün bakanlıklarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde deprem bölgesinde yaralar sarılıyor, şehirlerimiz yeniden imar ediliyor. Burada çocuklarımız, gençlerimiz var. Ben hepsine sevgilerimi, iyi dileklerimi iletiyorum. Onlar bizim geleceğimiz, devlet ve millet olarak onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Vatanına, milletine, ülkesine, devletine hayırlı bir evlat olarak yetişecekler ve kendilerinden sonra gelen nesillere de el uzatacak, hepimizi gururlandıracak. Devletimizin, bütün kurum kuruluşlarımızın kapıları sizlere her zaman açıktır. Milletimizin gönül kapıları sizlere açıktır. Biz bir bütünüz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin fertleri olarak da omuz omuza vererek, acılarımızı sevinçlerimizi dün olduğu gibi bugünde yarında paylaşarak geleceğe yürüyeceğiz diyor, hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.