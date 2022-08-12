Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde yapımında son aşamaya gelinen Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile yapımı tamamlanan Toroslar Abdülkadir Gürüz Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde yapımında son aşamaya gelinen Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile yapımı tamamlanan Toroslar Abdülkadir Gürüz Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Vali Pehlivan ilk olarak Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesinde bulunan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan 30 derslik, 3 laboratuvar, yazılım ve robotik kodlama atölyesi, kültür sanat atölyesi, 120 öğrenci kapasiteli pansiyon, 500 kişilik tatbikat camii, 400 kişilik konferans salonu ve 560 kişi kapasiteli olimpik spor salonu bulunan yerleşkede incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, tamamlanan inşaat çalışmaları ardından devam eden tefrişat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu içerisinde bulunan Tatbikat Camii ziyaretinde, yaz kuran kursu için camide bulunan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Pehlivan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Pehlivan, daha sonra inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılan, Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç mahallesinde bulunan Hayırsever iş insanı Ferhat Gürüz ve kardeşleri tarafından babaları Abdülkadir Gürüz adına yaptırılan, bünyesinde 24 derslik, laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve 80 kişi kapasiteli konferans salonu bulunan Abdülkadir Gürüz Ortaokulu’nda devam eden çevre düzenlemesi ve tefrişat çalışmalarını yerinde inceledi. Pehlivan, okulu ilimizdeki eğitim öğretim hizmetlerine kazandırdıkları için hayırsever iş insanı Ferhat Gürüz ve ailesine teşekkür etti.

Vali Pehlivan, Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Toroslar Abdülkadir Gürüz Ortaokulu’nun 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını ifade ederek öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a incelemeleri sırasında Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.