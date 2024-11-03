Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesinde Mersin Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanlığı iş birliği ile hazırlanan ’Vefa Yazıları’ kitabı tanıtım etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, vefanın, herkesin zaman zaman kendi ifadelerinde de yer verdiği, edebiyatla ilgilenenlerin, edebi eserler ortaya koyanların sıklıkla telaffuz ettiği, üzerinde kitaplar, makaleler, şiirler yazılan çok önemli bir kavram olduğunu söyledi.

Vefanın, sevginin sürdürülmesi, sevgi ve dostluk bağlılığı anlamına geldiğini vurgulayan Vali Pehlivan, "Fakat vefa kelimesini zikrettiğimizde bunun da ötesinde birçok başka tanımlamayı da içinde barındırdığını görüyoruz, hissediyoruz. Sadakat, saygı kavramlarını, insanlık için evrensel nitelik taşıyan pek çok kavramı içinde barındırıyor. İnsanın yaşamında özellikle de manevi pencereden baktığımızda, olmazsa olmaz kavramlardan birisidir. Bu kavramlar başlı başına bir anlam ifade etmekle birlikte, hayata tatbik ettiğinizde, hayatta o kavramlara sahip çıkıp o kavramlar doğrultusunda tavırlar ve davranışlar ortaya koyduğunuzda değer kazanıyor" dedi.

"Vefa kavramının özünde sevgi var"

Vefa kavramının özünde sevginin olduğunu belirten Vali Pehlivan, ‘‘Birçok ahlaki ve güzel hasletlerin temelinde olduğu gibi özünde, çıkış noktasında sevgi var. Sevgiyi yaşattığınızda, sahip çıktığınızda, çoğalttığınızda, aileden başlamak üzere toplumda da bunun hakim olacağını, beraberinde saygının, hoşgörünün, dayanışmanın, birlikte yaşamın, kardeşlik hukukunun pekişeceğini hepimiz biliyoruz. Bunu en derinden yaşamış bir millet ve medeniyetin evlatları, bugünkü nesilleriyiz. İnsanın önce kendisine, anasına, babasına, ailesine, toplumuna, inanç ve ahlak değerlerine, ülkesine, ülkesinin milli değerlerine, insanına, yetiştirdiği şahsiyetlere, ortaya koyduğu eserlere vefa ve saygı göstermesi gerekir. Bunları adeta bir zincirin halkası gibi çoğaltarak devam ettirmek mümkündür. Bunlar aslında bir iyilik halkası, iyilik zinciridir" ifadelerini kullandı.

Kötülüğün önüne set çekmek için iyilik safında safları sıklaştırmak gerektiğini söyleyen Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bunu yapamazsak dünyada var olma misyonumuzu, fıtratımızın gereği olanı yapmamış oluruz. Bu da öncelikle Yaradana vefasızlık olur. Değerlerimize, tarihsel süreç içerisinde biriktirdiklerimize, medeniyetimize vefasızlık olur. Vefa kavramını gençlerimiz bugün tanıtımı yapılan ‘Vefa Yazıları’ kitabında inanıyorum ki çok geniş bir perspektif içerisinde ele almışlardır. Vefa duygusunun salt bir kavram ve kelimeden ibaret olmadığını vurgulamışlardır. Vefa Yazıları kitabını ben de inşallah temin edeceğim ve okuyacağım. Güzel ve anlamlı bir başlık olmuş. Bu konuda Mersin Üniversitemizin iş birliği yapmış olması ayrı bir özellik teşkil ediyor. Edebiyatımızı ayakta tutmalıyız. Edebiyat, en kalıcı, en müstesna sanat dallarından birisidir. Her ne kadar dijitalleşme ve teknoloji hayatımıza girmiş olsa da kitap bizim her daim yol arkadaşımız olmalıdır. Kitaplarla haşır neşir olmalıyız."

Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar konuşma gerçekleştirdi. Programın sonunda Vali Pehlivan’a, Muharrem Köse ’Vefa Yazıları’ adlı kitabı takdim etti.