Vali Pehlivan: "Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yeltenenlere asla müsaade edilmemiştir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerini değerlendirerek, "Bugüne kadar vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yeltenenlere asla müsaade edilmemiştir, bundan sonra da edilmeyecektir" dedi.

Vali Pehlivan, geçen yıl il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2024 yıllarına ilişkin verileri paylaştı. İlin güvenliğini, vatandaşların hem sosyal yaşamlarını, hem ekonomik faaliyetlerini huzur ve esenlik içerisinde devam ettirmelerini çok önemsediklerini belirten Pehlivan, "İlgili kurumlarımızla, birimlerimizle huzurun daim olması ve huzuru bozmaya çalışanların hangi çeşit suç olursa olsun sonuna kadar mücadele edilmesi en hassas olduğumuz hususlardan birisidir. Bugüne kadar vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yeltenenlere asla müsaade edilmemiştir, bundan sonra da edilmeyecektir. Ekiplerimiz gece gündüz demeden 24 saat esasıyla sahada yeteri person ve araçla vazifelerini icra etmektedirler. Bu kapsamda Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 7 bin 722 personel, İl Jandarma Komutanlığımızda görevli 2 bin 736 personel ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda görevli 654 personel olmak üzere toplam 11 bin 112 personel ile güvenlik ve asayiş hizmetleri sürdürülmektedir" diye konuştu.



"Olayları aydınlatma oranı yüzde 94"

İl genelinde asayiş, kaçakçılık organize, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve terör suçlarında; geçen yıl 91 bin 362 asayiş olayı meydana geldiğini belirten Pehlivan, bu olayları aydınlatma oranının yüzde 94 olduğunu kaydetti. Asayiş olaylarında geçen yıl 68 bin 553 kişi yakalandığını, bunların ise 4 bin 764'ü tutuklandığını vurgulayan Pehlivan, tutuklama oranında yüzde 13 nispetinde artış yaşandığını ifade etti. Geçen yıl 6 bin 974 faili meçhul olay gerçekleştiğine işaret eden Pehlivan, "2023 yılında ise 13 bin 996 faili meçhul olay gerçekleşti. Faili meçhul olaylarda önceki yıla göre yüzde 50 oranında düşüş yaşandı. Geçen yıl faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayların aydınlatma oranı ise 94'tür" dedi.

İşlenen suçlarla ve aydınlatma oranları hakkında bilgi veren Pehlivan, şöyle devam etti: "Geçen yıl kişilere karşı 31 bin 406 suç işlenirken, önceki yıla göre yüzde 10 azalma yaşanmıştır. Geçen yıl meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 98'dir. Malvarlığına karşı 14 bin 781 suç olayı gerçekleşmiş olup, yüzde 30 azalış yaşanmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 85'tir. Geçen yıl, 5 bin 566 hırsızlık olayı gerçekleşmiş olup, yüzde 34 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 89'dur. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 25 bin 492 şahıs yakalanmış olup, bu rakam 2023'de 16 bin 833'tür. Dolayısıyla yakalama oranında 51 artış yaşanmıştır."



25,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarlarla mücadele kapsamında, geçen yıl yapılan bin 319 operasyonda 2 bin 242 şahsın yakalandığını, bunların 367'sinin tutuklandığını vurgulayan Pehlivan, "Operasyon sayılarında önceki yıla göre yüzde 20, yakalanan şahıslarda yüzde 31, tutuklama oranında ise yüzde 73 artış yaşanmıştır. Olayların tamamı aydınlatılmıştır. Geçen yıl 53 bin 773 litre alkollü içki, 193 bin 33 paket sigara ve puro, 2 bin 356 adet eski eser, 159 tabanca, 39 av tüfeği, 65 milyon 330 bin 10 adet makaron ile 25 bin 617 kilo tütün ele geçirildi" diye konuştu.



Uyuşturucu yakalama oranlarında artış

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Pehlivan, "Yapılan 6 bin 754 operasyonda, 7 bin 923 şahıs yakalanmış olup, bunların 848'i tutuklanmıştır. Önceki yıla göre, çalışma sayılarında yüzde 11, yakalanan şahıslarda yüzde 12, tutuklama oranında ise yüzde 43 artış yaşanmıştır. Olayların tamamı aydınlatılmıştır. Geçen yıl 11 kilogram eroin, 7,6 kilo kokain, 2,7 kilogram toz esrar, 42,4 kilo metamfetamin, 7,6 kilo bonzai, 10 bin 545 adet kenevir, 937 bin 53 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucularda önceki yıla göre eroinde yüzde 155, metamfetaminde yüzde 345, bonzaide yüzde 259, sentetik uyuşturucuda ise yüzde 47 oranında artış olmuştur" dedi.

Vali Pehlivan, narkotik eğitim ve seminer faaliyetleri kapsamında da 'Uyuma' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulamaları kapsamında geçen yıl 153 bin 823 kişiye eğitim verildiğini, eğitim verilen kişi sayılarında ise yüzde 20 artış gerçekleştiğini kaydetti.



"Bazı suç kategorilerinin dijital alana yönelmesi takip ve operasyon sayılarına yansıdı"

Göçmen kaçakçılığı, terörle ve siber suçlarla mücadeleye de değinen Pehlivan, "Geçen yıl 96 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 483 operasyonda 629 kişi yakalanmış, bunların 253'ü tutuklanmış olup, operasyon sayılarında yüzde 23, yakalanan şahıslarda yüzde 21, tutuklama oranında ise 25 artış yaşanmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında, geçen yıl gerçekleştirilen 3 bin 1 operasyonda bin 220 şahıs yakalanmış, bunlardan ise 322'si tutuklanmış olup, yakalanan şahıslarda yüzde 199, tutuklama oranında da yüzde 152 artış yaşanmıştır. Bu rakamlara baktığımızda mücadele alanımızın ne kadar kapsamlı olduğu ortaya çıkmaktadır" diye konuştu. Pehlivan, bir takım suç kategorilerinin dijital alana yönelmesiyle ilgili ekiplerin bu alandaki takip ve operasyon sayılarına yansıdığını kaydetti.



"Geçen yıl 40 bin 221 araç trafikten men edildi"

İl genelindeki trafik denetimlerinden de bahseden Pehlivan, "Geçen yıl 3 milyon 323 bin 649 araç kontrol edilmiş olup, önceki yıla göre 20 artış gerçekleşmiştir. Kontrollerde ise 1 milyar 473 milyon 789 bin 23 TL trafik cezası uygulanmıştır. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın güvenliği konusunda tavizsiz bir şekilde yaklaşım gösterilmekte ve denetlemeler etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda geçen yıl 24 bin 995 okul servisi kontrol edilmiş, bin 261 araca işlem yapılmıştır. Ayrıca 20 bin 481 ticari taksi denetlenmiş, önceki yıla göre yüzde 14 artış gerçekleşmiştir. Geçen yıl 40 bin 221 araç trafikten men edilirken, meydana gelen 13 bin 492 trafik kazasında 90 kişi hayatını kaybetmiş ve 11 bin 555 kişi yaralanmıştır" dedi.



"5 bin 376 tekne kontrol edildi, 21 deniz aracına para cezası uygulandı"

Pehlivan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl 17 bin 325 saat görev icra edildiğini söyledi. Çalışmalarda, 5 bin 376 teknenin kontrol edildiğini ifade eden Pehlivan, "Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen 121 deniz aracına 1 milyon 168 bin 206 TL para cezası uygulanmış, 18 deniz aracı da savcılığa sevk edilmiştir. Geçen yıl sorgulanan 30 bin 8 kişiden 36'sının arandığı tespit edilmiştir. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında ise denizden 15 kişi kurtarılmıştır" diye konuştu.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan, vatandaşlardan da suç ve suçlularla mücadele konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek, her konuda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını tavsiye etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu da katıldı.