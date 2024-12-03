- Vali Pehlivan: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği temel önceliğimizdir"



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerini değerlendirerek, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği temel önceliğimizdir" dedi.

Vali Pehlivan, bu yılın 11 aylık döneminde il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin asayiş ve güvenlikle ilgili hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ifade eden Pehlivan, "Amacımız Mersin’imizin huzurunu, güvenliğini, esenliğini tesis etmek, daim kılmak ve bunu bozmaya çalışanlara asla fırsat vermemektir. Bugüne kadar hiçbir suç, suçlu veya bu konuda teşebbüste bulunan gruba, girişimlere müsaade edilmemiştir. Bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu şekilde sosyal yaşamlarını, ekonomik faaliyetlerini yerine getirmeleri için her türlü tedbir alınmıştır" diye konuştu.



"Faili meçhul olayların aydınlatma oranı yüzde 94"

İl genelinde asayiş, kaçakçılık organize, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve terör suçlarında; bu yılın 11 ayında 83 bin 620 asayiş olayı meydana geldiğini belirten Pehlivan, bu olayların aydınlatma oranının yüzde 94 olduğunu kaydetti. Asayiş olaylarıyla ilgili aynı dönemde 62 bin 834 kişinin yakalandığını, bunların ise 4 bin 393’ünün tutuklandığını vurgulayan Pehlivan, geçen yılın aynı dönemine göre tutuklama oranında yüzde 17 nispetinde artış yaşandığını ifade etti. Bu yılın 11 aylık döneminde 6 bin 811 faili meçhul olay gerçekleştiğini kaydeden Pehlivan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 nispetinde azalış yaşandığını, faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayların aydınlatma oranının ise yüzde 94 olduğuna dikkat çekti.



"Haklarında hapis cezası olan 23 bin 159 şahıs yakalandı"

İşlenen suçlarla ve aydınlatma oranları hakkında bilgi veren Pehlivan, şöyle devam etti: "Bu yılın 11 ayında kişilere karşı 28 bin 739 suç olayı gerçekleşirken, meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 97’dir. Malvarlığına karşı 13 bin 734 suç olayı gerçekleşmiş olup, olayların aydınlatma oranı yüzde 83’tür. Bu yılın aynı döneminde 4 bin 823 hırsızlık olayı gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 73’tür. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 23 bin 159 şahıs yakalanmış olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 nispetinde artış yaşanmıştır.

Kaçakçılık ve organize suçlarlarla mücadele kapsamında, 11 aylık dönemde bin 205 çalışma yapılmış, bin 792 şahıs yakalanmış, bunların 269’u tutuklamıştır. Çalışma sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, yakalanan şahıslarda yüzde 14, tutuklama oranında ise yüzde 46 artış yaşanmıştır. Olayların tamamı aydınlatılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 6 bin 190 çalışma yapılmış, 7 bin 241 şahıs yakalanmış, bunların 763’ü tutuklanmış olup, geçen yılın aynı dönemine göre; çalışma sayılarında yüzde 14, yakalanan şahıslarda yüzde 14, tutuklama oranında ise yüzde 41 artış yaşanmıştır. Olayların tamamı aydınlatılmıştır."



Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları iki kulvarda sürdürülüyor

Uyuşturucu ile mücadelede, bir yandan kolluk birimlerinin sahada operasyonel faaliyetlerine devam ederken, diğer yandan vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Pehlivan, "Bu kapsamda narkotik eğitim ve seminer faaliyetleri yapılmaktadır. Narkotik eğitim ve seminer faaliyetleri kapsamında; Uyuma uygulaması ve En İyi Narkotik Polisi Anne uygulaması hakkında 11 aylık dönemde 27 bin 665 kişiye eğitim verilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artış gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde 93 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 443 operasyonda yakalanan 571 kişiden 227’si tutuklanmış olup, geçen yılın aynı dönemine göre; operasyon sayılarında yüzde 39, yakalanan şahıslarda yüzde 25, tutuklama oranında ise yüzde 32 nispetinde artış yaşanmıştır.

Siber suçlarla mücadele Kapsamında; yapılan 2 bin 720 çalışmada yakalanan bin 39 şahıstan 257’si tutuklanmıştır. Siber suçlarla mücadele her geçen gün hem çalışma sayıları itibariyle hem de yakalanan şahıslar itibariyle artış gösteren bir alandır. Yakalanan şahıslarda yüzde 327, tutuklama oranında ise yüzde 359 artış yaşanmıştır. Bu alan, dijitalleşmeyle birlikte kolluk birimlerimizin de siber sahada denetimlerini ne kadar arttırdığının bir göstergesidir" dedi.



"22 bin 213 araç trafikten men edildi

İl genelindeki trafik denetimlerine de değinen Pehlivan, "Bu yılın 11 ayında 2 milyon 979 bin 609 araç kontrol edilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gerçekleşmiştir. Araç kontrolleri ve denetlemeler etkin bir şekilde devam etmektedir. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın güvenliği konusunda tavizsiz bir şekilde yaklaşım gösterilmekte ve denetlemeler etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 22 bin 618 okul servisi kontrol edilirken, bin 86 okul servis aracına işlem yapılmıştır. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 nispetinde denetlemelerde artış gerçekleşmiştir. Ayrıca 19 bin 119 ticari taksi denetlenmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 nispetinde artış gerçekleşmiştir. 22 bin 213 araç çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edilmiştir" diye konuştu.



"4 bin 829 tekne kontrol edildi, 98 deniz aracına para cezası uygulandı"

Pehlivan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 11 aylık dönemde 16 bin 160 saat görev icra edildiğini söyledi. Çalışmalarda, 4 bin 829 teknenin kontrol edildiğini ifade eden Pehlivan, "Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen 98 deniz aracına idari para cezası uygulanmış, 7 deniz aracı da adli boyutu olması hasebiyle savcılığa sevk edilmiştir" dedi.



"Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecek"

"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği temel önceliğimizdir" diye Pehlivan, "Bu güvenli ve huzur ortamını bozmaya çalışanlara, suçlulara, suç örgütlerine, şer odaklarına, terör örgütlerine ve bunların uzantılarına asla müsaade edilmemiş, edilmemektedir. Bundan sonra da müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın huzuru için ilgili ekiplerimiz gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecektir" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

