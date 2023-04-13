Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğinde 5’incisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Şampiyonasının ödül törenine katıldı.

Mersin ve ilçelerinde çeşitli branşlarda dereceye giren 110 öğrenci ve Hatay Kırıkhan’dan gelen 2 misafir öğrenci ile birlikte toplam 112 öğrencinin yarıştığı oyunlarda dereceye giren ve Mersin’i Türkiye Şampiyonasında temsil edecek öğrencilerin ödüllerini takdim eden Pehlivan, "Çocuklarımızın, oyun oynarken zeka gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerin çok faydalı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Şampiyonaya katılan öğrencileri tebrik eden Vali Pehlivan, "Tarihten bugüne kültürümüze ait, insanlık tarihine ait olup dünden bugüne geleneksel olarak yaşatılan ve belki bir kısmı yok olmaya yüz tutmuş akıl ve zeka oyunlarının bu şekilde yeni nesille tanıştırılmasını ve yeni nesil tarafından da tercih edilmesini de önemsiyoruz. Burada, dereceye giren öğrencilerimizin yüzlerindeki heyecanı görünce de ayrıca memnun olduk. Şampiyonaya katılan, dereceye giren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Evlatlarımızla gurur duyuyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca ise "Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Eğitim öğretim sürecinde evlatlarımızın akademik başarı yanında farklı disiplinlerde de mücadele ettiklerini, kendilerini ortaya koyduklarını ve başarılı olduklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı, çok değerli velilerimizi ve kıymetli meslektaşlarımızı tebrik ediyor, emeklerinden dolayı onlara en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah her zaman böyle mutlu günlerde buluşmayı nasip etsin, evlatlarımızın başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.