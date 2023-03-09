Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile depremzede vatandaşların gıda, giyim, hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere valilik tarafından kurdurulan Toroslar Kaymakamlığı bünyesinde hizmet sunan sosyal marketi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Marketin depremzede vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet’ten bilgi alan Vali Pehlivan, söz konusu marketten 16 bin 997 depremzede vatandaşa ayni yardım, bin 215 haneye de toplam 2 milyon 443 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.