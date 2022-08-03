Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Eşit Ağırlık (EA) puan türünde Türkiye 9.’su olma başarısı gösteren Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Berke Tükenmez ve ailesini evinde ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Eşit Ağırlık (EA) puan türünde Türkiye 9.’su olma başarısı gösteren Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Berke Tükenmez ve ailesini evinde ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Başarısından dolayı Mustafa Berke Tükenmez’i kutlayan Vali Pehlivan, öğrencinin yapacağı üniversite ve bölüm tercihine yönelik planlarını dinledi, tavsiyelerde bulunarak, başarılarının üniversitede de artarak devamını diledi. Mustafa Berke’nin annesi, babası ve kardeşiyle de sohbet eden Pehlivan, bu süreçte vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti, onlara da tebriklerini iletti.

Ziyareti sırasında Vali Pehlivan’a İl Mili Eğitim Müdürü Adem Koca ve Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Fidan eşlik etti.