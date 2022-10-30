Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte cumhuriyetinin ilan edilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına ait yüzde yüz yerli ve milli üretim olan TCSG Yaşam Gemisinde bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte cumhuriyetinin ilan edilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına ait yüzde yüz yerli ve milli üretim olan TCSG Yaşam Gemisinde bir araya geldi.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, programda masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle yakından ilgilendi, hasbihalde bulundu. Vali Pehlivan, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmasında, “Her daim bir araya gelmekten onur duyduğumuz siz kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimizle böyle bir etkinlikte bir araya gelmek istedik. Sağ olsun, sahil güvenlik komutanımız gemiyi bir süreliğine bu faaliyet için hazırladı ve sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu milli günler vesilesiyle geçmişten bugün ecdadımızın vermiş olduğu kahramanlıklarla dolu mücadeleleri hatırlıyoruz, yad ediyoruz. Biz bugün Akdeniz’de ’Mavi Vatan’ dediğimiz bu Akdeniz’de, şu anda olduğu gibi rahatlıkla seyri sefer yapabiliyorsak, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir. Onlar terlerini akıttılar, kanlarını akıttılar, canlarını verdiler. Karada bir çakıl taşını dahi düşmana teslim etmediler. Denizde de bir damla suyu dahi düşmana vermediler" dedi.

"Vatanımız karasıyla deniziyle, dağıyla ovasıyla bütün güzellikleriyle bir bütün" diyerek konuşmasını sürdüren Pehlivan, şöyle devam etti; "Ecdadımız Anadolu’muzu, yurdumuzu bize ebedi vatan olarak teslim etti. Bize düşen onu ilelebet muhafaza etmek. Ne mutlu ki bugünün nesli de büyüklerinden, atalarından aldığı emaneti yere düşürmüyor, mücadeleye devam ediyor. Burada şehit ailelerimiz var. Daha birkaç ay önce evladını vatana, vatan toprağına emanet eden ailelerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Allah şehitlerimizden razı olsun. Onların manevi hatıraları asla unutulmaz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Hele ki böyle milli günlerde daha da çok yad edeceğiz, daha da yakından idrak edeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza anlatacağız. Onların da aynı ruhla, aynı heyecanla vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, bütün milli ve manevi değerlerimize, devletimize, milletimize dört elle sarılmalarını inşallah hep birlikte sağlayacağız."

Gelecek nesillere, bugünün ve geleceğin nesillerine, çocuklara ve gençlere güvendiklerini kaydeden Pehlivan, "Çünkü bu millet, bu devlet bir ulu çınar. Ve bu çınarın kökleri sağlam. İşte 29 Ekim’de cumhuriyet ilan edildiğinde bu ulu çınar bugün de konuşmalarımızda ifade etmeye çalıştık. Yeniden adeta yeşerdi. Dal budak oldu. Semaya doğru yükseliyor, yükselecek. Yeni eserler ortaya konuluyor, konulacak. Ürettikçe kazanacağız. Ve malumunuz bilimde, teknolojide her alanda ülkemiz üretmeye ve dünya devletleri arasında söz sahibi olmaya devam ediyor. Ben bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve eşi Yasemin Bavbek, programın sonunda misafirlerini, katılımlarından dolayı teşekkür ederek uğurladı.