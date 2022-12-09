Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in sağlık altyapısının iyi noktalarda olduğunu belirterek, "Bin 350’ye yakın yatak kapasitemiz var.

Önemli bir işlev görüyor, önemli bir hizmet sunuyor. İl genelinde de hastane sayımız 28. 15’i özel hastane, 13’ü de devletimize ait. Biri şehir hastanesi biri de üniversite hastanesi olmak üzere devlet hastanesi ki, ağırlıklı yatak kapasitemiz de devlet hastanelerimizde" dedi.

Vali Pehlivan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Sağlık hizmetlerinin 7/24 esasına göre kesintisiz devam eden çok önemli bir kamu hizmet alanı olduğunu ifade eden Pehlivan, Mersin Şehir Hastanesinin çok önemli sağlık hizmetlerinin verildiği bir merkez olduğunu, özellikle pandemi süresince son derece hayati bir işlev gördüğünü belirtti. Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız tarafından bu projeler başlatıldığında ilk temeli atılan ve hayata geçirilen hastanelerin başında geliyor. Ülke genelinde 19 şehir hastanesi var. Bunlar içerisinde büyüklük olarak sıralamada 7. sıradayız. Hem kapasitesi itibariyle hem de yatak kapasitesi itibariyle. Bin 350’ye yakın yatak kapasitemiz var. Önemli bir işlev görüyor, önemli bir hizmet sunuyor. İl genelinde de hastane sayımız 28. 15’i özel hastane, 13’ü de devletimize ait. Biri şehir hastanesi biri de üniversite hastanesi olmak üzere devlet hastanesi ki, ağırlıklı yatak kapasitemiz de devlet hastanelerimizde. Bin 350’ye yakını burada toplamda 5 bin 500 civarında yatak kapasitemiz var. Bunun üçte ikisi devlet hastanelerindeki yataklardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlıktaki değişime tanık olanlardanım"

Vali Pehlivan, sağlık çalışanlarına özellikle pandemi döneminde özveriyle, fedakârlıkla yerine getirmiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "Pandemi sürecinde, Covid-19 ile mücadelenin birebir içinde oldunuz, bütün sağlık çalışanlarımız ön saflarda görev aldı. Bu pandeminin tabii ki olumsuzlukları yaşandı, kayıplar oldu. Hayatını kaybedenlerin hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ağır hastalıklar geçirenler oldu. Onlara da şifalar diliyoruz. Fakat bu gayretler olmasaydı belki çok daha umutsuz noktalara da gelebilirdi. Bu konuda da yine sizlerin gayreti, özverisi ve hastalara göstermiş olduğumuz yakın ilgiyi tedavi süreçlerinde başından sonuna kadar çok önemli, çok kıymetliydi. Bundan dolayı da yine sizlere ayrıca teşekkürümüz var. İlimizde sağlık altyapımız çok şükür çok iyi noktalarda. Şimdi bu salonda belki mesleğe yeni başlamış arkadaşlarımız olduğu gibi, çok tecrübeli, yıllarını vermiş mesai arkadaşlarımız da var. Sağlık hizmetlerinin dününü ve bugününü tecrübe etmişsinizdir. Ben de 2000 yılında göreve başlamış birisi olarak sağlıktaki bu takdire değer gelişim, dönüşüm sürecini adım adım basamak basamak tanık olanlardanım."

"Vatandaşın memnuniyeti odaklı hizmet sunuluyor"

Mersin’deki bütün sağlık birimlerinde vatandaşın memnuniyeti odaklı, şefkatle, özveriyle ve en etkin şekilde hizmet sunulmaya devam edildiğini kaydeden Pehlivan, "Elbette burası gibi dünyanın en modern hastaneleri yapıldı, yapılıyor. Fiziki imkanlar, donanım imkanları giderek gelişiyor. Bu durum hizmet kalitesinin elbette önemli bir parçası. İşte ameliyathanesinden, sterilizasyon odasından acil servisine, polikliniklerine kadar bütün birimlerin son model teknolojiyle donatılmış olması elbette çok önemli. Ve bununla birlikte bu sistem, bu yapılar, bu hastaneler yine beşeriyatla ayakta duruyor. Yani işin beşeri kısmı orada görev yapanların gayreti, çabası, özverisi, samimiyeti, ilgisi o kaliteyi yükselten ana unsur olarak aslında yine ön planda" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında Vali Pehlivan, Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı’dan hastane ve sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler aldı.