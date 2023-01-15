Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek, mahalleye Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılacağını duyurdu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek, mahalleye Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılacağını duyurdu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesinde roman vatandaşlar ile buluştu. Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Talip Moğoltekin ve mahalle sakinleri ile çay eşliğinde sohbet eden Vali Pehlivan, vatandaşların taleplerini dinledi. Söz konusu bölgeye Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılacağı söyleyen Pehlivan, merkez bünyesinde pastacılık, kreş, okuma yazma, keman, klarnet, kuaförlük gibi pek çok meslek edindirme kursları, eğitsel ve sosyal faaliyetlerin yapılacağını ifade etti.

Roman vatandaşların tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili sorun, talep ve ihtiyaçlarını aktardığı buluşmada, Vali Pehlivan taleplerin karşılanması ve takip edilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.