Mersin Roman Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurumları Arasındaki Diyalog Ağı Projesi tanıtım etkinliğine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bu proje ile İçişleri Bakanlığımıza bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ve İlimizdeki Roman derneklerinin, roman kardeşlerimizin, kamu kurumları arasındaki diyalog ağını ve iletişimi, iş birliğini, koordinasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Mersin Roman Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurumları Arasındaki Diyalog Ağı Projesi tanıtım etkinliğine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bu proje ile İçişleri Bakanlığımıza bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ve İlimizdeki Roman derneklerinin, roman kardeşlerimizin, kamu kurumları arasındaki diyalog ağını ve iletişimi, iş birliğini, koordinasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İlçesi Turgut Reis Mahallesinde bulunan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonda Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Roman Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurumları Arasındaki Diyalog Ağı Projesi tanıtım etkinliğinde konuşan Vali Pehlivan, "Bu proje ile İçişleri Bakanlığımıza bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ve İlimizdeki Roman derneklerinin, roman kardeşlerimizin, kamu kurumları arasındaki diyalog ağını ve iletişimi, iş birliğini, koordinasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu çerçevede, çeşitli etkinlikler, sosyal, kültürel faaliyetler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yaşam şartlarının yükseltilmesi için projeler uygulanacak"

Türkiye’de Roman vatandaşlarının yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çeşitli çalışmaların ve projelerin bugüne kadar uygulandığını, bundan sonra da uygulanacağına değinen Vali Pehlivan, "2016 yılında bir strateji belgesi yayınlanmıştı. Bu belge 2016 ile 2021 yıllarını kapsıyordu. Bu çerçevede çeşitli çalışmalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2023-2030 strateji belgesi yayınlandı. 2023-2025 yıllarını kapsayan bir eylem planı da hazırlanarak bununla ilgili çalışmalar da başladı. 20 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ’Yüzyılın romanını birlikte yazalım’ temasıyla bir buluşma gerçekleştirildi. O buluşmada, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde, Roman Koordinasyon Merkezi kurulması, Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 vilayette, Valilikler bünyesinde, Roman kardeşlerimizden bir koordinatör atanması kararı Cumhurbaşkanımız tarafından duyuruldu. Bugüne kadar ülke genelinde 5 bin konut inşa edilmek suretiyle Roman kardeşlerimize tahsis edilmişti. Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı 12 ilde de, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda konut projeleri yapılması planlandı" şeklinde konuştu.

"Çocuklarınızın okullara devamlılığı çok önemli"

Mersin’de 40 bin civarında Roman vatandaşın yaşadığını aktaran Pehlivan, "Ağırlıklı olarak da Akdeniz ve Toroslar ilçemizde yaşıyorlar. Roman kardeşlerimizin faydalanmalarına yönelik, İlçelerimizde Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz(SODAM) var. Bunlardan birisi Akdeniz ilçemizde, diğeri Yenişehir ilçemizde bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, 2 adet Toroslar İlçesinde 1 adet de Mezitli İlçemizde Sosyal Dayanışma Merkezi açmayı planlıyoruz. Bu merkezlerde, Roman çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine yönelik, onların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar daha da artacak. Bize düşen çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştireceği ve sergileyebilecekleri ortamları oluşturmaktır. Bu da geçmişten bugüne yapılan çalışmalarla, belli aşamaya geliyor. Bundan sonra, daha da iyi şartlara hepiniz sahip olacaksınız. Bizim devletimiz adına öncelikli görevlerimizden birisi de sizlerin eğitim almanızı sağlamaktır. Okullara devamlılığı çok önemsiyoruz. Çocuklarımız muhakkak okullara gitmeli, devam etmeli. Bundan sonra da bu konularda sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki, ailelerimizin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum teşkilatlarımızın koordineli ve müşterek çalışmaları ile olumlu mesafeler alacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız da gayret sarf edecektir. Burada hepimize düşen görevler var. Biz de bu görevleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Söz konusu projenin 6 ay süreceğini de kaydeden Pehlivan" Bugün başlattığımız proje 6 ay sürecek bir projedir. Projenin Strateji belgesi çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzden, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze, Sağlık Müdürlüğümüzden, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze kadar bütün birimlerimizle, çerçeveye alınan hususlar ve konulan hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yürütülecektir" diyerek sözlerini tamamladı.