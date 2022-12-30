Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, sanayi alanında yapılan gelişmeleri ve sanayicileri yakından takip ederek faaliyetleri hakkında bilgiler almaya devam ediyor. Bu çerçevede Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Pehlivan, burada faaliyet gösteren bir firmada incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin bilgiler aldı. OSB içerisinde 100 dönümlük alan üzerinde 2015 yılından bu yana faaliyette bulunan ve 450 kişinin istihdam edildiği firmanın, kuru gıda temizleme makineleri ve elektrikli hizmet araçları ürünlerinin üretimi gerçekleştirilip, 60 farklı ülkeye ihracat yaptığı bilgisi verildi. Ayrıca yüzde 100 yerli trafik dışı kullanım aracının yakında piyasaya sunulmasının planlandığı belirtildi.

Vali Pehlivan’a incelemeleri sırasında MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri ile Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve sanayiciler eşlik etti.