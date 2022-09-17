Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan’ı, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mersin Orman Bölge müdür yardımcıları Mehmet Fulin, Beyhan Altıntaş, Yaşar Yaman Sağlam, şube müdürleri, işletme müdürleri, orman mühendisleri ve çalışanlar karşıladı. Bölge Müdürü Mustafa Yalçın tarafından Vali Pehlivan’a, Orman Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında brifing verildi.

Ziyarette konuşan Vali Pehlivan, orman teşkilatının her geçen gün kendini geliştirdiğini belirterek, "Yapmış olduğu faaliyetler Mersinimiz ve ülkemiz adına önemli ormancılık çalışmalarıdır. Bölge Müdürlüğümüzün çıtayı yükselterek her geçen gün daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Son zamanlarda yangınla mücadele konusunda birlikte yaptığımız çalışmalarda iyi bir koordinasyonla devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek kısa sürede sonuç almayı başardık. Bundan sonraki çalışmalarda Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüze başarılar dilerim" dedi.