Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Tarsus’un Bahçe Mahallesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu, 24 derslikli ortaokulu ve Barbaros Mahallesi’nde yapımı süren 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Toplam 72 derslikten oluşan okulların, 2024 yılının başında eğitim öğretime hazır olacağı bilgisini aldı.

Vali Pehlivan, “İlimiz genelinde birçok okul inşaatımız devam ediyor. Bugün ziyaret ettiğimiz okul inşaatlarımız ile birlikte 2024 yılının başında yaklaşık 600 derslik, ikinci yarısında ise yaklaşık 300 derslik olmak üzere toplam 900 derslik eğitim öğretime hazır hale gelecektir” dedi.

Vali Pehlivan’a İl Milli Eğitim Müdür Adem Koca’da eşlik etti.