Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik denetim ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, nöbet tutan tüm ekiplerin yeni yılını, telsiz anonsuyla kutladı.

Pehlivan, yılbaşı gecesinde trafik denetim, yol kontrol noktaları, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi ve Çocuk Evlerini ziyaret ederek, hem nöbette bulunan personellerin hem de vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Pehlivan, trafik denetim ve yol kontrol noktaları ziyareti sırasında telsizi alarak, görevi başındaki tüm ekiplerin yeni yılını kutladı.

"Yaptığınız görevler toplumumuzun her ferdi nezdinde takdir görüyor"

Sağlık, huzur, hayır ve iyiliklere vesile olması temennisiyle görevlerinde üstün başarılar dileyen Pehlivan şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlarım, bugün yılın 365 günü olduğu gibi görevlerinizin başındasınız. Her yıl başında elbette yoğunluklar biraz daha artıyor. Mersin Valiliği olarak İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda yılbaşı gecesine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte personel ve araç planlaması günler öncesinde hazırlandı. Bugün de sizler sahada bu planları uyguluyorsunuz. Amacımız her zaman olduğu gibi vatandaşımızın güvenliği, esenliği, sağlığı ve her günü olduğu gibi bugününü ve gecesini de huzur içerisinde geçirmesidir. Sizler zamanınızdan feragat ediyorsunuz. Ailelerinize belki zaman ayıramıyorsunuz ve nöbet tutuyorsunuz. Ama bu yaptığınız görevler biliniz ki toplumumuzun her ferdinin nezdinde kabul ve takdir görüyor. Sizleri görünce bütün vatandaşlarımız kendisini çok daha güvende ve huzur içerisinde hissediyor. Sizlere üstün başarı dileklerimizi iletiyoruz. Yeni yılınızı tebrik ediyoruz. 2023 yılının hayır ve iyiliklerle dolu olmasını, ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice yıllara erişmenizi diliyorum. Allah sizlerden razı olsun, başarılar, muvaffakıyetler nasip etsin. Toplumumuzun huzurunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte sağlamaya devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah’a emanet olunuz."