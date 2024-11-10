Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mut ilçesi Gökçetaş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Pehlivan, eski Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, kamu kurumlarının yöneticileri ve personeli ile birlikte gittiği Gökçetaş Mahallesi’nde, Muhtar Ali May ve vatandaşların, özellikle mahallenin yolu, geçen ay meydana gelen sel afetinin etkileri, yeni yerleşim birimi oluşturma ihtiyacı, gölet projesi ve ilgili diğer hususlara ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Mersin’in huzuru, esenliği, birliği, beraberliği, kamu yatırımları ve kamu hizmetleri hakkında bilgiler paylaşan Vali Pehlivan, kamu kurumlarının, kamu personelinin vatandaşlara yerinde ve zamanında etkin hizmet sunmak için var olduğunu belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla her zaman siz kıymetli vatandaşımızın yanındayız. Tarım yaparak, hayvancılık yaparak bu mahallelere, bu köylere, bu dağlara, bu yaylalara sahip çıktığınız için sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin”dedi.

Zeytin yağı fabrikasını ziyaret etti

Vali Pehlivan, programı kapsamında 1300 yıllık anıt ağaçtan zeytinleri hasat ettikten sonra Mut ilçesinde bulunan Mutolea Zeytinyağı Fabrikasını ziyaret etti, yürütülmekte olan çalışmalar, üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin çeşitli konular hakkında bilgiler aldı.

Mutoleo Zeytinyağı Tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programı kapsamında yüzde 65’i hibe olmak üzere sağlanan destekle 2020 yılında 8 dönüm arazi üzerine günlük 90 ton zeytin işleme kapasitesi ile kurulmuş olup, 2022 yılında genişletme projesi kapsamında TKDK’dan yüzde 65’i hibe olmak üzere aldığı destek ile günlük 180 ton zeytin işleme kapasitesine ulaşmış durumda.

Ziyarete İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer de iştirak etti.