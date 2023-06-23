Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşu Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği ve koordinasyon halinde ulusal ve uluslararası alanda il ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ’İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’ toplantısında, daha önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, ’GezsenMersin ve Go_Mersin’ sosyal medya hesaplarının yönetimi, Toroslar Belediyesi ile Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği tarafından hazırlanan Met-App projesi, 2024 yılı Eylül ayı içerisinde yapılması düşüncesiyle Mersin Yatırımcı İş Adamları tarafından geliştirilen Mavi Ekonomi - Mersin Deniz ve Denizcilik Festivali, turizm ve tanıtımla ilgili çeşitli konularının yer aldığı gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, “Akdeniz’in ve ülkemizin inci ve öncü şehri Mersinimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve bakanlığımızın himayesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde ilimizdeki turizm paydaşlarımızın müşterek katkı ve katılımıyla somut adımlar atıyoruz” dedi.