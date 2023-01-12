Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Pehlivan, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına daha fazla ağırlık vereceklerini kaydederek, "İlimizdeki turizm paydaşlarımızın müşterek katkı ve katılımıyla somut adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kuruluşu Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda il ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ’İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’ toplantısında, kentin tanıtımı amacıyla kurulan ‘GezsenMersin’ ve ‘Go_Mersin’ sosyal medya hesapları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, Mersin’in turizm potansiyelini artırmak amacıyla sahip olduğu değerlerin, tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkin bir şekilde tanıtımının yapılması yönünde oluşturulan gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "Akdeniz’in ve ülkemizin incisi öncü şehri Mersinimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Bakanlığımızın himayesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde İlimizdeki turizm paydaşlarımızın müşterek katkı ve katılımıyla somut adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.