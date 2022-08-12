Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, üniversite öğrencilerinin barınma konusunda sorun yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de yurt altyapımız iyi durumda" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, üniversite öğrencilerinin barınma konusunda sorun yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de yurt altyapımız iyi durumda" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Mersin Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, yeni yurtlar açma ve kapasite arttırmak suretiyle, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması için yerine getirilmekte olan hazırlık çalışmaları için Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı destekler ile üniversite öğrencilerinin barınma konusunda sorun yaşamaması için her türlü tedbirin alındığını söyleyen Vali Pehlivan, "Gerekli hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Kıymetli öğrencilerimize bu süreci takip konusunda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de yurt altyapımız iyi durumda ve her geçen gün yeni yatırımlarla hem kapasite hem de standart olarak daha da iyiye gidiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yeni eğitim öğretim sezonuna yönelik hazırlık çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Öğrencilere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Mersin Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Münire Şimşek eşlik etti.