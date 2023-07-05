Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “İlk Evim Projesi” çerçevesinde TOKİ tarafından şehirde inşa edilecek olan 5 bin 100 konutla beraber toplamda 7 bin 100 sosyal konut yapılacağını söyledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, valilik makamında TOKİ sosyal konut hak sahipleri ile görüştü. Vali Pehlivan, yapılacak 2 bin TOKİ konutunun hak sahiplerini temsilen ziyaretine gelen vatandaşlarla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurmuş olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilecek, 250 bin konutluk “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi”, “İlk Evim Projesi” çerçevesinde TOKİ tarafından Mersin’de inşa edilecek olan 5 bin 100 konutla beraber toplamda 7 bin 100 sosyal konut yapılacağını belirtti.

Pehlivan, ilk etapta 2019 yılında kurası çekilerek hak sahipleri belirlenen 2 bin sosyal konutun inşa edileceğini, bu proje için gerekli inşaat ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını söyledi.

Sosyal konutlarda hak sahibi olan vatandaşlar ise göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.