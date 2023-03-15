Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavileri devam eden depremzede vatandaşları ziyaret etti. Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden depremzede vatandaşların sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı’dan bilgi alan Vali Pehlivan, vatandaşları odalarında ziyaret ederek bir süre görüştü, kendilerine ve refakat eden yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremde yaralanarak kara, hava ve deniz yoluyla Mersin’e 23 bin 664 afetzedenin getirildiğini belirten Vali Pehlivan, "Bu vatandaşlarımızın 22 bin 295’i taburcu olmuş, 550’si ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmiş, 111’i yoğun bakımda, 258’i müşahede altında tutulmakta olup 450 vatandaşımız ise vefat etmiştir"dedi.

Ziyaret vesilesiyle sağlık çalışanlarına, özellikle bir ayı aşkın bir süredir mesai mefhumu gözetmeksizin depremzede vatandaşlara sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Vali Pehlivan, Tıp Bayramlarını da kutladı.