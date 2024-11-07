Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in tarım, sanayi, teknoloji, lojistik ve turizm olmak üzere her sektörde büyük bir potansiyele ve oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Pehlivan, Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısında, 13 ilçesi olan Mersin’in 15 bin 853 kilometrekare yüzölçümü ile ülke 9’uncusu, 1 milyon 938 bin 389 kişilik nüfusu ile ülke 11’incisi, 321 kilometrelik sahil şeridi ile tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yanında üretim hacminin yüksek olduğu pek çok sektörün varlığıyla sadece Akdeniz’in değil, Türkiye’nin inci ve öncü şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Mersin’de tarım ve hayvancılık

Tarımsal üretim alanında Mersin’in Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Pehlivan, "328 bin hektarlık tarım arazisinde ziraat odalarına kayıtlı 131 bin çiftçinin üretimi ile gerçekleştirilen 76,3 milyar TL’lik bitkisel üretim değeriyle, ülke genelinde üçüncü sırada yer almaktadır. Mersin muz, limon ve çilek gibi 9 bitkisel üründe Türkiye’nin üretim lideridir. Bunun yanında 30 ürün üretiminde ilk 3, 50 ürün üretiminde de ilk 10 il içerisinde yer almaktadır. Şehrimizin verimli toprakları, ülkemizin tarımsal gücüne güç katmaktadır. Narenciye denildiğinde ise Türkiye’nin akla gelen ilk şehri Mersin’dir. Ülkemizin toplam narenciye üretiminin yüzde 21’ini Mersin karşılamaktadır. Narenciyenin merkezi olarak meyve üretiminde de Türkiye 1.’si, sebze üretiminde ise ülke 2.’sidir. İlimiz Türkiye yaş meyve ve sebze, bakliyat ve narenciye ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca ilimizden gerçekleştirilen ihracatın üçte ikisini tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Ülke olarak gerçekleştirdiğimiz yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık dörtte birini, narenciye ihracatının da yüzde 40’a yakınını gerçekleştirerek yine ülke birincisi olan Mersin, üretim ve ihracat başarısını taçlandırmaktadır" diye konuştu.

Hayvancılıkta da Mersin öncü şehirler arasında yer aldığına dikkat çeken Pehlivan, "Keçi sayısında Türkiye birincisi olan Mersin, küçükbaş ve kanatlı hayvan varlığıyla hayvancılık sektöründe de güçlü bir oyuncudur. Yıllık 28 bin ton balık üretimiyle ve 327 bin kovan sayısıyla Türkiye’de dördüncü sıradadır" dedi.

Kent sanayisinin lokomotifi MTOSB

Mersin’in sanayide de hızla büyümeye devam ettiğine işaret eden Pehlivan, mevcut faal 7 etap organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 253 fabrika ve 26 bin çalışanın, şehrin üretim gücünü her geçen gün daha da ileriye taşıdığını kaydetti. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin (MTOSB) kent sanayisinin lokomotifi olduğunu ifade eden Pehlivan, "MTOSB, sanayi altyapısını güçlendiren ve önemli katkılar sunan 4 bölgeden oluşuyor. Yer seçimi kesinleşen Mersin-Tarsus OSB 5. bölgenin de eklenmesiyle toplam yüzölçümü bin 83,5 hektar alana ulaşmıştır. Mersin-Tarsus OSB, 3. bölgenin yüzde 100 faaliyete geçmesi, 4. ve 5. bölgelerin devreye alınması ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayarak bölgenin sanayi potansiyelini ve yerel ekonomiyi daha da ileriye taşımayı hedeflemektedir" diye konuştu. Pehlivan, organize sanayi bölgelerinin yanı sıra faaliyette bulunan 15 küçük sanayi sitesinde 3 bin 214 işletmede 10 binden fazla kişi istihdam edildiğini kaydetti.

"Mersin, dünya çapında bir lojistik üs haline geliyor"

Mersin’in güçlü demiryolu bağlantılarıyla, kara yolu ve deniz yolu taşımacılığıyla Türkiye’nin lojistik merkezi olarak öne çıktığını vurgulayan Pehlivan, "3 bin 300’den fazla lojistik firması ile hizmet veren Mersin, ticaret ve lojistiğin birleştiği, büyüdüğü ve güçlendiği bir merkez olarak dünya çapında bir lojistik üs haline geliyor. Lojistik sektör gücümüzü pekiştiren Yenice Lojistik Merkezi, Tırmıl Yük Garı binası ve Mersin Yenice arasındaki 42 kilometre yol yenilenerek ilimize kazandırıldı. Bu durum, Mersin’i sadece bir ticaret ve sanayi kenti yapmıyor, aynı zamanda bölgesel bir lojistik üs olarak da konumlandırıyor" dedi.

"2024’te Turizm Belgeli Konaklama yeri için 15 başvuru yapıldı"

Mersin’in, sadece tarım ve ticaret değil, aynı zamanda bir turizm cenneti olduğunu ifade eden Pehlivan, "Mersin, 321 kilometrelik sahil şeridi, 12 mavi bayraklı plaj ve marinası, binlerce yıllık tarihine tanıklık eden 965 sit alanı ve bin 812 tescilli taşınmazı, modern otelleri ve sayısız tarihi-turistik mekanıyla turistlerin gözdesi" ifadelerini kullandı. 2024’te Turizm Belgeli Konaklama yeri için 15 başvuru yapıldığına işaret eden Pehlivan, şöyle devam etti: "UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Mut Alahan Manastırı, St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi, Anamur Mamure Kalesi ve Erdemli Korykos Antik Kenti gibi değerlerimiz var. Bunlara ilaveten Kanlıdivane Örenyeri, Anemurium Antik Kenti ve Uzuncaburç Örenyerinin UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınması için teklif verilmesine dair dosya hazırlanarak bakanlığa iletildi. İlimizde turizm, yatırım ve basit konaklama belgeli 602 tesis olup bu tesislere bağlı 18 bin 985 oda ve 39 bin 843 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu tesislerin 20’si 5 yıldızlı, 20’si 4 yıldızlıdır."

Müze ve ören yerlerini 9 ayda 662 bin 616 kişi ziyaret etti

Mersin’deki 11 müze ve 11 ören yerini bu yılın 9 aylık döneminde 662 bin 616 kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen Pehlivan, "Mersin tarım, sanayi, teknoloji, lojistik ve turizm olmak üzere hemen her sektörde büyük bir potansiyele ve oldukça güçlü bir yapıya sahip. Bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendiren Mersin, bu sayede tüm bu sektörlerdeki başarısını eş zamanlı gelişim göstererek taçlandırmaktadır" dedi.