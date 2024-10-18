Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, nüfusu 2 milyon olan, yüz ölçümü yaklaşık 16 bin kilometrekare, 13 ilçesi, 806 mahallesiyle ekonomiye belli katkılar sunan Mersin’in oldukça dinamik bir kent olduğunu belirterek, "Muz, çilek, limon gibi 9 bitkisel üründe Türkiye birincisi olan ilimiz, hayvansal ürün olarak keçi üretiminde de Türkiye birincisidir. İlimiz bu 10 üründe Türkiye birincisi olduğu gibi 30 tarımsal üründe de ilk 3’te, 50 üründe ilk 10’da yer alıyor ve 100’ün üzerinde de tarımsal ürün yetişiyor" dedi.

Vali Pehlivan, ’Şehrin Ekonomisi Mersin’ programına katıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ndeki programda konuşan Vali Pehlivan, Mersin’in tarih boyunca stratejik önemini muhafaza ettiğini söyledi. Mersin’in tarihte de aslında liman kenti hüviyetine sahip olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Mezitli ilçemizdeki Soli Pompeipolis bizim tarihteki antik ve en eski limanlardan birisidir. Keza Aydıncık ilçemizdeki Kelenderis Limanı da tarih boyunca, özellikle de denizlerin insanlar tarafından hem ulaşım aracı olması vasfıyla hem ticaret yapmak üzere kullanılmasıyla birlikte önemli bir konuma sahip olmuştur. Tarsus ilçemiz de Kilikya medeniyetinin merkezi olarak sayılıyor. Burada çeşitli medeniyetler yaşamış, faaliyet göstermiş ve izler bırakmış. Mensubu olduğumuz medeniyetimiz, ecdadımızla, Selçuklu’dan, Karamanoğulları’ndan, Osmanlı’ya kadar izler bırakmış. Bizler, zaten bu coğrafyada bin yılı aşkın bir süredir var olan Türk milleti olarak her bir ilinde ve ilçesinde olduğu gibi Mersin’de de tarihsel süreç içerisinde bu gelişim sürecine gerekli katkıyı yapmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Mersin, dinamik bir il"

Ekonominin, çok kapsayıcı ve kapsamlı aynı zamanda hayatın her alanını her aşamasını ilgilendiren bir kavram ve dinamik bir süreç olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, "Mersin’imiz de bu bağlamda dinamik bir ildir. Nüfusu 2 milyon olmuş, yüz ölçümü yaklaşık 16 bin kilometrekare, 13 ilçesi, 806 mahallesiyle ekonomiye belli katkılar sunan bir ildir Mersin. Bunlar içerisinde tarım önemli bir yer tutuyor. İlimiz, komşumuz olan Adana’yla birlikte Çukurova’nın bereketini en iyi şekilde değerlendiren ve yansıtan illerden birisidir. Nitekim tarım sektöründe, özellikle bitkisel tarımda, yaş meyve ve yaş sebze üretiminde önde olan bir ildir. Biz ilimizi tanımlarken o yüzden sadece Akdeniz’in değil, Türkiye’nin inci ve öncü şehri diyoruz. İnci şehir olması sahip olduğu tarihi eserlerin; Tarsus’tan Anamur’a kadar, Gülnar, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar; Kız Kalesi’nden Silifke kalesine, Anamurium Antik Kentinden Mut Alahan Manastırına, Mamure Kalesinden Tarsus Ulu Camisi, St. Paul Kilisesi, kuyusuna kadar, Soli Pompeipolis’ten Kelenderis’e kadar, Yumuktepe’den Gözlükule kazı alanına kadar, Kanlıdivane’den Uzuncaburç’a kadar saymakla bitmeyen 926 arkeolojik sit ve toplamda da bin 700’e yakın tescilli tarihi yapısı ve yapıtı olan bir şehirdir" diye konuştu.

"Tarımda 10 üründe Türkiye birincisiyiz"

Mersin’in, tarımıyla da öne çıkan bir kent olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Muz, çilek, limon gibi 9 bitkisel üründe Türkiye birincisi olan ilimiz, hayvansal ürün olarak keçi üretiminde de Türkiye birincisidir. İlimiz bu 10 üründe Türkiye birincisi olduğu gibi 30 tarımsal üründe de ilk 3’te, 50 üründe ilk 10’da yer alıyor ve 100’ün üzerinde de tarımsal ürün yetişiyor. O kadar bereketli topraklara sahibiz ki, ister açık alanda yapın ister serada yapın klima özelliği ve buranın ılıman iklimi tropikal meyveler de dahil birçok ürünün yetişmesine zemin hazırlıyor. İlimiz bu yönüyle geçtiğimiz yıl güncellenen rakamlarla tarımsal üretimde yaklaşık 77 milyar TL, hayvansal üretimde de 11 milyar TL olmak üzere yaklaşık 88 milyar TL tarımsal hasıla elde etmiş durumdadır. Tarım sektöründe ziraat odalarına 135 bine yakın kayıtlı çiftçimiz var. Tarımsal işletmelerimiz var. Tarımsal sanayiye yönelik yatırımlarımız var. Bunlar birbirini destekleyerek gidiyor" şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz yıl 11 milyarın üzerinde ihracat yapıldı"

Liman kenti olmasından dolayı Mersin’de ticaretin de oldukça gelişmiş durumda olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Ticaret odalarımıza kayıtlı yaklaşık 50 bin tacir, esnaf odalarımıza kayıtlı 60 bine yakın esnafımız var. Mersin Limanımız, adeta tarihteki o antik limandan bugüne gelen geleneği devam ettiriyor. Limanımız şu anda 124 hektarlık büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük alana sahip limanı, hacim olarak da 2.6 milyon TEU kapasitesiyle en çok elleçleme yapılan limanlardan birisidir. 10 milyon tonun üzerinde de konvansiyonel yük işlenebilen ve ticareti yapılabilen bir potansiyele sahiptir. Limanımızda bugünlerde genişleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde yüzde 50 daha büyümek suretiyle hacmi 3.6 milyon TEU seviyesine çıkacak. Limanda yapılan istihdam doğrudan 3 bin iken 3 bin 500 istihdam, 25 bin iken yaklaşık 30 bin dolaylı istihdam durumu söz konusu olacak. Hemen yanı başında Serbest Bölgemiz var. Orada da 360’ın üzerinde firmada 10 binin üzerinde çalışan söz konusu ve oranın da ticaret hacmi yaklaşık 4 milyar dolardır. Genel olarak dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman da geçtiğimiz yıl ilimizde 11 milyarın üzerinde ihracat yapıldı. Bu rakamla birlikte ilimiz en çok ihracat yapan iller sıralamasında 9. basamaktan 7. basamağa yükseldi. Bizim gümrük kapılarımızdan yapılan dış ticaret hacmi bu rakamla beraber 30 milyarın üzerindedir. Genel hinterland olarak düşündüğünüzde, bizim limanımızdaki gümrük kapılarımız 190 ülkeye açılıyor. 190 ülkeye limanımızdan ve gümrük kaplarımızdan başta Mersin Limanımız olmak üzere Taşucu da dahil diğer 5 kapımızdan 190 ülke ile ticaret yapılabilir."

Özellikle Türkiye’nin toplam narenciye ihracatının yüzde 40 nispetinde bir miktarının Mersin’den yapıldığını söyleyen Vali Pehlivan, "Keza bakliyat sektöründe, özellikle işleme, paketleme ve ticaret konusunda sektörün yüzde 70’inin üstünde kapasite bizdedir. Orada da bir öncülük durumu var. Dolayısıyla her şehrin kendine göre en’leri vardır. Bizim şehrimizin en’leri de maşallah çok. O yüzden öncülük vasfını sıfat olarak yakıştırıyoruz. Hayvancılığın bir kısmını söyledik ama arıcılık da belki çok ön planda değilmiş gibi gözükür ama ilimiz Türkiye’de arıcılık konusunda da 4. sıradadır. Orada da bir potansiyelimiz var. 350 binin üzerinde kovanımız var. Arıcılık da bu anlamda önemli bir sektördür. Ticaretin yanında lojistik konusunda, ilimizde özellikle de gümrük kapıları ve liman bağlantılı yurt sathında faaliyet gösteren 4 bine yakın lojistik firmamız var" dedi.

"İlimizde 7 ayrı OSB var"

Sanayinin Mersin’de giderek gelişen önemli bir sektör olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, "Sanayide yeni yatırımlar alıyoruz. Yeni etaplar açıyoruz, yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) açıyoruz. Bugün itibariyle ilimizde 7 ayrı OSB’miz var ve en eski OSB’miz olan Mersin-Tarsus OSB’mizin 4. etabını da geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirdik. 40’ın üzerinde de yeni tahsis yaptık. Toplamda OSB’lerimizde 26 bin istihdam varken, yeni etapla beraber bu istihdam 5 bin daha artarak 30 binin üzerine çıkacak. Firma sayısı da 253 iken 300’lere çıkacak. Hemen yanı başında Tarsus’ta müstakilen bir OSB’miz var. Hızla yatırımları devam ediyor. Hemen onun yanında TÜİOSB dediğimiz Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz var. Onun da alt yapı çalışmaları başladı" diye konuştu.

Turizmle ilgili olarak da Mersin’in 321 kilometre sahil bandına sahip olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, "Burada mavi bayraklı 11 plajımız var. Toplamda 40’ın üzerinde plaj, 100’ün üzerinde de doğal koylarımız var. 600’ün üzerinde otelimiz 45 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. 8 turizm bölgemiz var. Çukurova Uluslararası Havalimanı’yla birlikte diğer bütün sektörlerin daha da hareketleneceğini, bu bağlamda turizm sektöründe de ayrı bir hareket olacağını bekliyoruz. Bununla ilgili de zaten sektör paydaşlarımızla çalışıyoruz. İlimiz aynı zamanda bir enerji kenti olma yolunda da ilerliyor. Nitekim ülkemizin ilk nükleer enerji santrali Mersin’de. Orada da 30 bin civarında çalışan var. 4 türbinde aynı anda çalışılıyor. Önümüzdeki yıl birinci türbinde üretim başlayacak ve santral inşaatı bitip türbinlerin hepsi faaliyete geçtiğinde ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10’u buradan karşılanacak. Burada iletim hatlarının şimdiden yapıldığına şahitlik ediyoruz. Bu yatırımı yakından takip ediyoruz ve şu an itibariyle bile istihdam başta olmak üzere birçok sektöre yansımalarının olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.