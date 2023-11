Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kızılay gönüllüsü ve kan bağışçısı olarak sağlığı yerinde olan, şartları tutan herkesi kan bağışı yapmaya davet ederek, "Kan bağışını ne kadar desteklersek, o kadar çok kişiye şifayı hep beraber ulaştırmış oluruz" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, 1868 yılında kurulan Kızılay'ın, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak uzun yıllar hizmetlerine devam etmiş, cumhuriyetin kuruluşundan sonra Kızılay Cemiyeti adıyla 1947 yılından bugüne Kızılay Derneği adı altında faaliyetlerini sürdüregelmiştir. Dünden bugüne sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafında ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşarak imdadına yetişmektedir" diye konuştu.

Kızılay'ın, 15 ayrı ülkede daimi delegasyonu olan bir kuruluş olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bunun dışında 2002 yılı itibariyle 57 ülkede yaklaşık 50 milyon insana ulaşarak yardım götüren bir kuruluştur. Kızılay, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde faaliyetlerini yürütüyor ve gittiği her noktada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bütün vatandaşlarımızın selamını, iyi dileklerini, dualarını oralara gönderdiği yardımlarını birlikte ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın, son günlerde Gazze'de zulüm altında olan, katliam derecesinde saldırılarla karşı karşıya kalan masum insanlara yardım elini uzatan kurumlardan birisi olduğunu vurgulayan Vali Pehlavan, "Kızılay'ın pek çok faaliyeti bulunmaktadır. Kızılay’ın, sağlık ve eğitsel alandaki faaliyetlerinin yanında, afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde beslenme hizmetlerini sağlama yükümlülüğü var. Bunlarla birlikte kampanyalar şeklinde uygulanan kan bağışı toplama ve bu kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gibi önemli bir görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Her yıl Kızılay'ımız vasıtasıyla yaklaşık 3 milyon ünite kan toplanıyor. İlimiz de bu konudaki çalışmalara çok önemli destekler veriyor. Nitekim, geçtiğimiz yıl itibariyle 76 bin 500 ünite kan Mersinli hemşehrilerimiz tarafından verilmiş. Bu yıl geçen 10 ay içinde 62 bin 000 ünite civarında kan toplanmış. Kalan 2 ay içinde geçen yılın rakamlarına ulaşılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta ve devamında yaşanan depremlerin 11 il ve yaklaşık 14 milyon insanı etkilediğini hatırlatan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Çok büyük bir felaketti. Deprem yaralarının sarılması sürecinde Kızılay, özellikle de depremzede vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli hizmetler ortaya koydu. Hem depremin yaşandığı illerde hem de Mersin'imiz gibi deprem nedeniyle yaşadığı yerleri terk etmek durumunda kalan ve bu illere gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli hizmetleri yerine getirdi. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanlıklarımızın, illerde de valiliklerimizin, belediyelerin, STK'ların ve bütün vatandaşlarımızın topyekun bir şekilde ortaya koymuş olduğu yaraların sarılma sürecindeki çalışmalara gereken katkıyı Kızılay da yaptı. Bu çerçevede yerine getirilen hizmetlerinden dolayı bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."



"Sağlıklı bütün vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum"

Kızılay'ın birçok hizmetine vatandaşların gönüllülük esasıyla ve yardımseverlik duygusuyla katkı sağladığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bunlar içerisinde kan bağışına özellikle bir parantez açmak gerekir. Kan bağışında bulunan insanlar, hem sağlık buluyor hem de Türkiye'nin hangi hastanesinde olursa olsun kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bağışlanan kanların ulaştırılması vesilesiyle dermana vesile olarak hastalıkların iyileşme sürecine katkı sağlıyor ve ameliyatlar gibi zorlu tedavi aşamalarında imdada yetişiyor. O yüzden tekrar çağrıda bulunuyoruz. Ben de bir Kızılay gönüllüsü ve kan bağışçısı olarak; sağlığı yerinde olan, şartları tutan bütün vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kan bağışını ne kadar desteklersek, o kadar çok kişiye şifayı hep beraber ulaştırmış oluruz. Bu duygularla Kızılay'ın 155. yaşını kutluyorum. Nice nice uzun yıllar verdikleri hizmetlerin devamını diliyorum" dedi.



23. kez kan bağışında bulundu

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmanın ardından Millet Bahçesinde bulunan Kan Bağış Merkezinde 23. kez kan bağışında bulundu ve ”15. kez bağışta bulunduğumda Kızılay bronz madalya vermişti. Şimdi hedef 25 ve gümüş madalya. Gümüş madalyaya 2 bağış kaldı” ifadelerini kullandı.

Programda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay'da birer konuşma gerçekleştirdi.