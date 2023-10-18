Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, il genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını değerlendirmek, projelerin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak için kurumlar arası gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla yılda 4 kez düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, üniversite temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, kentte yürütülen 639 projenin toplam yatırım bedelinin 100 milyar 290 milyon 893 bin lira olduğunu belirterek, "2023 yılı harcaması 9 milyar 483 milyon 298 bin liradır. Bu projelerin 145’i tarım sektöründe, 122’si eğitim sektöründe, 73’ü ulaştırma-haberleşme sektöründe, 44’ü turizm sektöründe, 25’i enerji sektöründe, 20’si sağlık sektöründe, 6’sı imalat sektöründe, 1’i madencilik sektöründe ve 203’ü muhtelif diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Gerçekleşme durumlarına bakıldığında ise programda yer alan toplam 639 işin 134’ü bitirilmiş, 356’sı devam etmekte, 71’i ihale aşamasında, 7’si tasfiye edilmiş ve 71 proje ise hazırlık aşamasındadır. Bu projelerin ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sayın bakanlarımıza, devlerimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin İlimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Katılımcılara iştiraklerinden dolayı teşekkür eden Vali Pehlivan, toplantının Mersin için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.