Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, turizm sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla sahip olduğu değerlerin, tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkin bir şekilde tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Turizm İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol ve dernek yönetimi tarafından düzenlenen programda kentin turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Mersin’deki turizm paydaşlarının müşterek katkı ve katılımıyla sektör toplantıları, ziyaretler yaptıklarını vurgulayan Vali Pehlivan, turizm gelişmesi ve çeşitlenmesi konularında atılan adımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Kentin tanıtımı amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yurt dışı turizm hedef kitlesi için ’Go_Mersin’ sosyal medya hesabı ile, yurt içi turizm hedef kitlesi için ’GezsenMersin’ sosyal medya hesaplarının açıldığını ifade eden Pehlivan, herkesi bu sayfayı takip etmeye davet etti.

Sektörün sorunlarının ve beklentilerinin de ele alındığı programda, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla sahip olduğu değerlerin, tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkin bir şekilde tanıtımının yapılması yönünde görüş ve öneriler dile getirildi.