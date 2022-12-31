Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022 yılında bir çok alanda kamu yatırımı hayata geçirildiğini belirterek, "Mersin’in sosyo-ekonomik gelişimine ivme, değerine değer, gücüne güç katacak çalışma ve yatırımlar ile vatandaşlarımızın yaşam standardını, huzuru ve refahını artırmaya yönelik hizmetler, 2023 yılında da artarak devam edecek" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022 yılında bir çok alanda kamu yatırımı hayata geçirildiğini belirterek, "Mersin’in sosyo-ekonomik gelişimine ivme, değerine değer, gücüne güç katacak çalışma ve yatırımlar ile vatandaşlarımızın yaşam standardını, huzuru ve refahını artırmaya yönelik hizmetler, 2023 yılında da artarak devam edecek" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Dünya genelinde pek çok hadisenin meydana geldiği, hayata ve insana dair pek çok gelişmenin yaşandığı bir yılı daha geride kaldığını kaydeden Pehlivan, "Bir yandan geçen 2022 yılının etraflıca muhasebe ve muhakemesini yaparken; bir yandan da, birey, aile, millet ve ülke olarak yeni umut, hedef ve beklentiler ile 2023 yılını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, bütün Bakanlıkların yatırım programları çerçevesinde, sağlanan destekler ile 2022 yılında da çok sayıda kamu yatırımının hayata geçirildiğini vurgulayan Pehlivan, "Her alanda kapsayıcı kamu hizmetleri etkin bir şekilde insanlarımıza ulaştırıldı. Mersin İlimizin sosyo-ekonomik gelişimine ivme, değerine değer, gücüne güç katacak çalışma ve yatırımlar ile vatandaşlarımızın yaşam standardını, huzuru ve refahını artırmaya yönelik hizmetler, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da artarak devam edecektir. Bu yolda kamu kurumları olarak, toplumumuzun ilgili bütün kesimleriyle iletişim ve istişare halinde, gönül ve elbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Pehlivan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılının, başta Mersin olmak üzere, tüm Türkiye için, huzur, esenlik, hayır ve iyiliklerle dolu bir yıl olmasını temenni etti.