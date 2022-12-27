Vali Pehlivan’a, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Emel Gökbel de eşlik etti.

Pehlivan, buradaki incelemelerinin ardından Uray Caddesi üzerindeki esnaf dükkanlarını ziyaret ederek, işletme sahipleri ve vatandaşlarla hasbihalde bulundu.

Pehlivan, Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi üzerinde bulunan ve tamamlandığında Mersin Mutfak Kültürü Evi olarak faaliyet göstermesi planlanan Karamancılar Konağındaki restorasyon çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Seçer: "En büyük yatırım, vatandaşların yüzlerinde gördüğüm mutluluk"

Seçer: "En büyük yatırım, vatandaşların yüzlerinde gördüğüm mutluluk"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamancılar Konağı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

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