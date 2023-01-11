Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde toplumun bütün kesimlerinin iş birliği içerisinde gayret sarf etmesi gerektiğini belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şiddete sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddet konusunda temel, nihai ve en ideal hedef sıfırlanmasıdır" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı’ gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati bir konu olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 1 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı. Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 5 ana hedefinin bulunduğunu belirten Vali Pehlivan, "Bu hedefler, adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik" dedi.

"Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülmeli"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle kamuoyuna duyurulan ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’ çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hem mevzuat hem de uygulamaya yönelik çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Pehlivan, kadına yönelik şiddette adli, hukuki, idari, toplumsal, sosyo-psikolojik bütün boyutlarıyla mücadele gerektiğini, ayrıca eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

İl bazında 3 ayda bir olacak şekilde toplantının düzenlendiğini aktaran Pehlivan, "Şiddete sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddet konusunda temel, nihai ve en ideal hedef sıfırlanmasıdır. Kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla toplumumuzun bütün kesimlerinin iş birliği ve koordinasyon içinde gayret sarf etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla devam eden toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Risk Haritası hakkında bilgiler verildi.