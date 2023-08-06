Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2023 yılının ilk 6 ayında kentte faaliyet gösteren 3 kadın kooperatifi ile toplam 631 bin 275 TL’lik hibe sözleşmesi imzalandığını söyledi.

Vali Pehlivan, Mersin Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetler, denetim faaliyetleri, ticaret sektörüne ilişkin hususlar, kooperatifler, tüketici haklarını korumaya yönelik çalışmalar ve ilgili diğer hususlara ilişkin iş ve işlemler hakkında değerlendirme bilgi ve alışverişinde bulunuldu. Vali Pehlivan, müdürlük personelleriyle de görüşerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Pehlivan, kooperatiflere yönelik çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde 194 kooperatif bulunmaktadır. Bunlardan 19’u kadın kooperatiflerinden oluşmaktadır. Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi programı çerçevesinde, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile yüzde 75’i hibe olan makine ve ekipman alım desteğinin üst sınırı 400 bin TL’ye, yüzde 75’i hibe olan hizmet alım desteğinin üst sınırı 60 bin TL’ye, yüzde 100’ü hibe olan nitelikli istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274 bin TL’ye yükseltilmiştir. 2023 yılının ilk 6 ayında ilimizde faaliyet gösteren 3 kadın kooperatifi ile toplam 631 bin 275 TL hibe sözleşmesi imzalanmıştır” dedi.

Vali Pehlivan’a, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de eşlik etti.