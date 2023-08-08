Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, atık suların arıtılması konusunda Mersin’de 456 atık su arıtma tesisi bulunduğunu belirterek, "Bu tesislerden 12 tanesi 5 bin metreküp üzerindeki debiye sahip ve bu tesisler Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile online olarak izleniyor" dedi.

Mersin’de, Sıfır Atık, Sıfır Mavi Atık ve Deniz Çöpleri Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ’Sıfır Atık Projesi’ başlatıldığını hatırlatan Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Sıfır Atık Mavi Hareketi’, bu projenin devamı niteliğinde olup, deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi, kirliliğin önlenmesi ve temizlenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda devreye aldığımız ve 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Mersin İli Deniz Çöpleri Eylem Planı çerçevesinde sorumlu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bundan sonda daha da etkin bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

"Atık su arıtma tesislerinin denetimleri sürüyor"

Deniz kirliliğinin, karasal kirlilik kaynakları ve denizel kirlilik kaynakları olarak iki ana başlık altında sınıflandırıldığını, akıntı, rüzgar, derinlik gibi doğal faktörlerin de göz önünde bulundurularak çalışmaların yapıldığını kaydeden Pehlivan, "Atık suların arıtılması konusunda, ilimiz genelinde 456 atık su arıtma tesisi var. Bu tesislerden 12 tanesi 5 bin m3/gün üzerindeki debiye sahip ve bu tesisler Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile online olarak izleniyor. Diğerleri ise numune alınmak suretiyle denetleniyor. İlimizde toplam 334 adet müstakil atıksu arıtma tesisi bulunan tatil sitesi bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda bu gün itibariyle bu tatil sitelerde atıksu denetimi gerçekleştirilerek numuneler alındı. Sanayi tesislerinde ise toplam 83 adet atıksu arıtma tesisinden 42 adet numune alınarak denetim gerçekleştirildi. Denetim faaliyetleri hafta sonu ve mesai mefhumu gözetilmeksizin aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"6 ayda 14 milyon 168 bin 61 TL idari cezası uygulandı"

Gemi atıkları için ticari limanlar, yat limanları ve balıkçı barınaklarında 14 tesiste atık kabul hizmeti verildiğini söyleyen Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "8 petrol şamandırasına yanaşan gemilerin atıkları da lisanslı atık alma gemisi ile alınarak atık kabul tesisine taşınıyor. 2022 yılında ilimiz genelinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çevre denetimleri kapsamında tespit edilen ihlaller sonuncuda toplam 12 milyon 903 bin 702 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2023 yılının ilk 6 ayında ise yapılan çevre denetimleri sonucunda 14 milyon 168 bin 61 TL idari cezası uygulanmıştır. Mersin Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında önleme, eğitim, temizlik, denetim ve raporlama faaliyetleri yürütülmektedir. Çevre, bütün canlıların yaşama ortamıdır. Çevre konusunda resmi veya özel her kurumun, kuruluşun, sivil toplumun, ayrıca her bir vatandaşımızın azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda sorumlu kurumların yetkilerini ve imkanlarını en etkin şekilde kullanarak gerekli adımları atması, var olan çalışma ve faaliyetleri daha da etkinleştirmesi elde edeceğimiz olumlu neticelerin nicelik ve nitelik olarak artıracaktır.”

Toplantıda, çevre konusunda yürütülen çalışmalar hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Murat Kuş ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Devrim Tezcan tarafından sunum yapıldı. Ayrıca önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve koordinasyon gerektiren konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, muhtelif kararlar alındı.