İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO 2024’e katılan Mersin’in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları ilgi odağı oldu. Fuara katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, "İlimiz savunma sanayi yatırımlarıyla da ön plana çıkacak, tercih edilen illerden biri olacaktır" dedi.

Mersin Valiliği Koordinasyonu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) iş birliğinde düzenlenen organizasyonla savunma sanayine hizmet veren Mersin firmaları açılan ortak stantla Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökben Gökbulut, İdris Üstemel, Abdulkadir Orgun ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli’nin de yalnız bırakmadığı Mersin standı, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Fuar süresince standı ziyaret edenler arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Türk havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile çok sayıda firma yer aldı.

Mersin’de savunma sanayi alanında 30 firma faaliyet gösteriyor

SAHA EXPO 2024 Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Pehlivan, ilk katılımını 2022’de gerçekleştiren Mersin’in, bu yıl da 4.’sü düzenlenen SAHA EXPO 2024’de yerini aldığını söyledi. Mersin standında savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 11 firmanın yer aldığını, ayrıca 4 firmanın da kendi müstakil stantlarını kurduğunu belirten Pehlivan, "Türkiye’miz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, savunma sanayinde yerlilik, millilik oranı yüzde 80’lere ulaşmış durumdadır. Bu durum ülkemizin bütününde, girişimcilerimizde bir heyecan oluşturmaktadır. Bu konuda faaliyet gösterenlerin, faaliyet alanlarını genişletmesine ve yeni girişimcilerin de ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Mersin’imizde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 30 firmamız bulunmaktadır. Bu firmaların 21’i, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgemizde, diğerleri de OSB dışında muhtelif yerlerde faaliyet göstermektedir" dedi.

Mersin’de faaliyetlerini sürdüren firmalar hakkında da bilgi veren Pehlivan, bu firmaların sayısının giderek arttığını kaydetti.

"5. etap yeni genişleme alanı onaylandı"

Mersin’de mevcut firmaların kapasitelerinin daha da genişlemesi ve yeni yatırımlar için alan oluşturulması yönünde adımlar attıklarına dikkat çeken Pehlivan, bunun en somut örneğinin kentte ilk kurulan Mersin Tarsus OSB olduğunu kaydetti. Burada Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu olarak yeni alanlar oluşturma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Yeni alan oluşturulmasıyla ilgili yakın zamanda güzel bir netice daha aldık. Mersin Tarsus OSB’miz halihazırda 823 hektar alan üzerine kurulu olup, 4 etabı ile faaliyet göstermektedir. 4. etabının çalışmaları geçen yıl neticelendirilip yer tahsislerini yaptık. 41 yeni firma ve yeni yatırım alıyoruz. Bir yandan da 5 ve 6. bölgenin çalışmaları devam ediyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgemizde 256 hektar alan üzerine kurulacak olan 5. etap yeni genişleme alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı, Tarım ve Orman Bakanlığımız da gerekli oluru verdi. Burada hem mevcut firmalarımıza, hem talepte bulunacak diğer firmalara yeni alanlar tahsis etme imkanımız olacak. Hem de Savunma Sanayi Teknolojileri başta olmak üzere ilimizde inovasyona, yeniliğe, teknolojiye, yatırım yapacak girişimcilere yer tahsis etmek suretiyle yatırım alma imkanımız olacak. SAHA EXPO 2024 fuarında bulunmamızın bir sebebi de yatırımlar için uygun yerlerimizin olduğunu belirtmek suretiyle Mersin’imize dışarıdan yatırım almaktır."

"İlimiz savunma sanayi yatırımlarıyla da ön plana çıkacak"

Mersin’in tarım, sanayi, ticaret, lojistik ve turizm faaliyetleri ile ön plana çıktığını ve varolan bütün sektörlerin giderek geliştiği bir il olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Dinamik ve yıldızı giderek daha çok parlayan bir şehirdir. İnanıyorum ki savunma sanayi alanındaki yatırımlar da ilimizde kendini çok daha fazla gösterecektir. İlimiz savunma sanayi yatırımlarıyla da ön plana çıkacak, tercih edilen illerden biri olacaktır. Bize düşen bütün bu süreçlerin takibini sektörün paydaşları ile birlikte yapmaktır. Bu vesileyle savunma alanında yatırım niyeti olan girişimcilerimizi Mersin’imize davet ediyoruz" dedi.