Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hebilli Mahallesi'ndeki 7. yüzyılda Emeviler döneminde yapılmış olan Hebilli Kalesinde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, “Projesini tamamladığımız ve yakında restorasyon çalışmalarını başlatacağımız Akdeniz ilçemize bağlı Hebilli Mahallemizde bulunan, 7. yüzyılda Emeviler döneminde yapılmış olan Hebilli Kalesini ziyaret ettik. Mahallemize ismini veren Hebilli Kalesinin kalıntıları arasında hemşehrilerimizle tarih sohbeti yaptık” dedi.