Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Meyve ve Sebze Halinde esnaflarla bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Meyve ve Sebze Halinde esnaflarla bir araya geldi.

Meyve ve sebze hali hakkında, Halciler Derneği Başkanı Münir Şen ve Meyve Sebze Toptancı Tüccarları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Timutaş’tan bilgiler alan Pehlivan, Türkiye’nin devleti ve milletiyle bir ve bütün olarak güçlü yarınlara emin adımlarla yol almaya devam etmesinin, milli ve manevi değerlerin nesilden nesile taşınarak, bağımsızlığın simgesi olan bayrağın gönderde ilelebet özgürce dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde ele ele, omuz omuza vererek her alanda çağın gerektirdiği bilimle, bilgiyle donanmak ve tatbik etmek suretiyle çok çalışmanın ve üretmenin önemli olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede, her alanda herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdiği sürece tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da ülke ve millet olarak aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını belirten Pehlivan, hal esnafına işlerinde hayırlar ve bereketli kazançlar diledi.

Programa Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü ve hal esnafı katıldı.