Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme konusunda oldukça önemli ve kutsal bir görev icra ettiklerini belirterek, "Gazetecilik özünde meşakkatli bir meslektir" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme konusunda oldukça önemli ve kutsal bir görev icra ettiklerini belirterek, "Gazetecilik özünde meşakkatli bir meslektir" dedi.

Vali Pehlivan, yılın ilk ziyaretini Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ne yaparak MGC Başkanı Kaya Tepe ve kent gazetecileriyle bir araya geldi. 2023 yılının bu ilk günlerinde, 3 Ocak Mersin’in kurtuluş yıldönümünün arifesinde gazetecilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Pehlivan, 10 Ocak Gazeteciler Bayramı’nda da tüm gazetecilerle bir araya gelerek yılın bir özetini paylaşmak istediğini söyledi. Pehlivan, 10 Ocak’taki toplantıda Mersin’de devam eden ve hayata geçirilen yatırımlar konusunda hem basın mensuplarını hem de kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Her çağın ve her teknolojik gelişmelerin bir takım yansımaları olduğuna değinen Pehlivan, "Bazı prensiplerin, standartların oturması zaman alabiliyor. Bu süreç işlerken de hayata ve işleyişe yeni yeni hususlar da dahil oluyor. Basın sektöründe de teknoloji ile birlikte elinde cep telefonu olan herkes bir şey çekip paylaştığında, altına da yorum yaptığında bir şekilde haber değeri oluyor. Bazen de basın sektörü bunlardan faydalanabiliyor. Bu konuda en büyük sıkıntı ne yazık ki, bazen bilgi kirliliği olabiliyor. Hele ki toplumun genelini ilgilendiren, güvenlikle ilgili bir husus olduğunda, alel acele paylaşımlar, doğru bilgiye dayanmayan paylaşımlar, dezenformasyon dediğimiz olgunun gerçekleşmesi, aslında bir çok kişiyi de zor durumda bırakma riski var. Temkinli olmakta fayda var. Ancak bununla ilgili de hukuki zeminde düzenleme oldu ve olacaktır da. Bunun tabi hukuki boyutu da var, sorumluluk taşıma anlamında bu işi ciddi olarak yapan kuruluşlar buna dikkat etmektedir. Zaman içerisinde bu konularda belli mesafeler alındı, alınmaya da devam edecektir" diye konuştu.

Gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme konusunda oldukça önemli ve kutsal bir görev icra ettiklerini vurgulayan Pehlivan, "Gazetecilik özünde meşakkatli bir meslektir" ifadelerini kullandı.

2023 yılının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlandığı bir yıl olduğunu hatırlatan Pehlivan, "Yüzlerce yıllık devlet ve millet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah bu yüzyıl, geleceğe çok daha güvenle bakmamıza, çok daha emin adımlarla ikinci yüzyıla doğru yol almamıza vesile olacaktır. Bu vesileyle 2023 yılının ülkemiz için hayırlara, iyiliklere vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

MGC Başkanı Kaya Tepe ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, gazeteciler için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, şöyle devam etti; "Türkiye’ye özgü kutlanan bir gün. Hem mesleki birlikteliğimizi sağlamak hem de sorunlarımızı tartışmak anlamında biz 10 Ocak’ları özlemle bekliyoruz. Çünkü bazı konuları tartışmak o günlere nasip oluyor.

Kent gazetecilerinin sorunları tabi çok fazla. Zor şartlar altında kamu adına görev yapan gazeteciler mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Her geçen sene bir önceki seneye göre daha zor geçiyor. Bir yandan teknolojiyi yakından takip ederken bir yandan da ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Teknoloji bizim için yenilikler getirirken bir yandan da vatandaş gazeteciliğinin önünü açtı. Ne yazık ki, bu da zaman zaman bilgi kirliliğine neden oluyor. Bu durum hem bizleri hem de başka kurumları sıkıntıya sokabiliyor."

Tepe, MGC’nin 320 üyesi ile kentte önemli bir görev üstlendiğini de sözlerine ekledi.