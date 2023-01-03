Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu Şehitleri Futbol Müsabakası’na katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu Şehitleri Futbol Müsabakası’na katıldı.

Mersin Stadyumu’nda 30’ar dakikalık 2 devreden oluşan müsabakanın 15’inci dakikasında hakem tarafından mücadele durdurularak Valimiz Ali Hamza Pehlivan tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Efendiler, gidip Toros Dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk’ü yenemez" sözünü hatırlatarak başlayan Vali Pehlivan, "Bugün burada Mersin Şehir Stadyumu’nda Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü vesilesiyle bir futbol müsabakası gerçekleştirdik. Müsabakayı il protokolü ve geçmişte bu spora gönül vermiş, yapmış ve hala oynamaya, spor yapmaya çalışan Mersinli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle, kurtuluş mücadelesini veren 101 yıl önce ve öncesinde Kuvayi Milliye birlikleri oluşturmak suretiyle yurdumuzun dört bir tarafında olduğu gibi Mersin ilimizde de yoğun, meşakkatli, cansiperane bir şekilde mücadele ederek bu mücadelesini zaferle taçlandıran aziz ecdadımızı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılıyla birlikte 100. yılına girdiğini söyleyen Pehlivan, "İnşallah ülkemiz, devletiyle, milletiyle ikinci yüzyıla da emin adımlarla daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Bu uğurda, Mersin olarak da yurdumuzun her bir ferdi olarak her alanda çok çalışmaya inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından il protokolü ve eski futbolcuların oynadığı müsabaka kaldığı yerden devam etti. Müsabaka sonunda berabere kalan beyaz ve kırmızı takımlılar birbirlerini tebrik etti.