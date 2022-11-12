Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ temalı fidan dikim etkinliğine katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ temalı fidan dikim etkinliğine katıldı.

81 ilde, bin 23 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğin Mersin’deki bölümü, merkez Mezitli ilçesi Cemilli Mahallesi’nde yapıldı. Etkinlikte, 15 hektar alanda 3 bin 450 kızılçam, bin adet selvi, 500 keçiboynuzu ve 50 fıstık çamı olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. İl genelinde 13 ilçenin 31 ayrı lokasyonunda ise toplamda 31 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 6 milyar fidan dikildi"

Vali Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle, 11 Kasım tarihinin ’Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Geleceğe nefes temasıyla yola çıkıldı. Dünyaya nefes ve bu yıl da ’Türkiye Yüzyılı’na nefes temasıyla bu faaliyetler hayata geçiriliyor. Burada maksat ülke genelinde orman varlığını çoğaltmak. Ormanları rehabilite etmek, bozulan, yanan orman alanlarını yeniden yeşertmek ve sadece ülkemize değil bütün dünyaya, bütün insanlığa hizmet etmek. Bizim milletimizin, devletimizin tarihi misyonuna da çok uygun bir hamle, çok uygun bir proje. Çünkü biz tarih boyunca millet ve devlet olarak attığımız her adımı fayda anlamında, hayır anlamında, sadece kendi insanımız için değil, bütün insanlığı düşünerek yapmaya çalışmışızdır. Ülkemiz dünyada ağaçlandırma konusunda en büyük adımları atan ülkelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık altı milyar fidan dikilmiştir" dedi.

"Mersin’deki yanan alanlarda 50 milyon civarında fidan yeşerecek"

Bu süreçte Mersin’de de yaklaşık 4 yüz milyon fidanın toprakla buluşturulduğu bilgisini veren Vali Pehlivan, "Bu çalışmaların bir kısmı fidan dikmek suretiyle bir kısmı da tohum ekmek suretiyle gerçekleştiriliyor. Nitekim bu yıl ve geçtiğimiz yıl biliyorsunuz orman yangınları yaşadık. Özellikle geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 bin 500 hektar ormanımızı, bu yıl da yaklaşık 2 bin hektar ormanımızı maalesef yangın afeti nedeniyle kaybettik. Hemen akabinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde Orman Bölge Müdürlüğümüz ve ilgili bütün işletme şefliklerimizin gayretleriyle geçen yıl yanan alanlara 27 bin ton tohum ekildi ve bu tohumlar yaklaşık 24 milyon fidan olarak yeşerdi. İki hafta önce de bu yıl yaşadığımız Büyükeceli yangın alanında hep beraber yine 30 tona yakın tohumu toprakla buluşturduk. Ektiğimiz bu tohumlar da 23-24 milyon fidan olarak yeşerecek. Dolayısıyla sadece yangın alanında 50 milyon civarında fidan yeşermiş olacak” diye konuştu.

"Orman alanı en fazla üçüncü il konumundayız"

Orman Müdürlüğü bünyesinde yıllık ortalama 5-6 milyon civarında fidan üretildiğine işaret eden Vali Pehlivan, "Bugünkü etkinlik ile ilimiz genelinde 31 bin fidan dikiyoruz. Yılsonuna kadar inşallah 4,5 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız. Bu rakamla birlikte ilimizde son yıllarda dikmiş olduğumuz fidan sayısı 400 milyonun da üstüne çıkacak. Mersin olarak yaklaşık 1,6 milyon hektarlık yüzölçümümüzün yüzde 53’ü ormanlarımızdan oluşmaktadır. Son 15-20 yılda yapılan çalışmalarla orman alanımızı 53-54 bin hektar artırarak 836 bin hektara çıkarmış durumdayız. Mersinimiz, Antalya ve Kastamonu’dan sonra orman alanı en yüksek üçüncü il konumundadır" ifadelerini kullandı.

"Herkesi bir fidan dikmeye davet ediyoruz"

Pehlivan, fidan dikmenin ilgili kurumların organizasyonu, görevi teknik olarak da sorumluluğu olmakla birlikte, artık çeşitli kampanyalar ile teknolojik imkanlardan da faydalanılarak herkes için oldukça kolay ulaşılabilir hale gelen bir durum olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti; "Bazen bir SMS’le, bir mesajla dahi bunu kolayca yapabiliyoruz. Şu anda Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Orman Genel Müdürlüğünün internet sayfasına girip ağaç edinebiliyoruz. Adımıza fidan dikilmesini sağlayabiliyoruz. İnsanlarımız vatanım için, memleketim için artı ne yapabilirim diye kendine soruyorsa en az bir fidan dikmesini tavsiye ediyorum. Çünkü en az bir fidan dikmesi hem yaşadığı çevreye hem ülkemize hem de bütün dünyaya hizmet etmek anlamına geliyor. Bu çalışmaları devletimiz adına Tarım ve Orman Bakanlığımız ve yerelde Orman Bölge Müdürlüğümüz yürütüyor ki, orman teşkilatımız 183 yaşında. Çok tarihi geçmişi olan ve bugüne kadar çok faydalı, güzel hizmetler ortaya koymuş olan bir teşkilat. Ben bu vesileyle ilimizde ve ülkemizde orman teşkilatında çalışan ve özellikle de yangın anlarında canı pahasına mücadele eden teşkilat mensuplarını sevgiyle, saygıyla, şükranla yad ediyorum."

Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.