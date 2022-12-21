Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ile bir kez daha Mersin’in narenciyenin başkenti olduğunun ilan edildiğini belirterek, "Festivaller, insanların bir araya geldiği en önemli organizasyonlardır" dedi.

Mersin Ticaret Borsası’nda düzenlenen ’8. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nin kapanış toplantısında konuşan Vali Pehlivan, festivale katkı koyan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Son anda karar verilmesine ve kısıtlı bir bütçeye rağmen çok güzel bir festival gerçekleştirildiğini kaydeden Pehlivan, "İyi ki bu festivali yapmışız. Ben de ilk günden itibaren ailemle birlikte katıldım ve hemen hemen tüm stantları ziyaret ettim.

Güzel bir enerjisi vardı. Yüzbinlerce kişinin katılımı ile bir etkinlik gerçekleştirdik. 300 binin üzerinde insanımız festival alanına geldi. Tabi festivalin bir amacı da insanlarımızı bir araya getirebilmek. O festivalin yapıldığı yerdeki insanlarımızın bir araya gelebilmesi ve duygularını paylaşması önemliydi. Bununla birlikte o festivale konu olan narenciyenin ve narenciye ürünlerinin tanıtımı da son derece önemliydi" ifadelerini kullandı. Festivalin ayrıca tarım ve turizm sektörüne de katkı sağladığını dile getiren Pehlivan, "Bu bir yolculuk ve burada önemli olan her geçen sene üzerine katmak suretiyle ve boyutunu da genişletmek suretiyle daha iyi noktalara gidebilmek. Bu yıl bu kadar kısa sürede bunu yaptıysak, önümüzdeki yıl uluslararası anlamda biraz daha ses getirecek bir boyuta taşıyabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

8.’si düzenlenen bu yılki festivalle bir kere daha Mersin’in narenciyenin başkenti olduğunun ilan edilmiş olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti; "Dün Erdemli ilçesindeydik. Lamas limonunun hasadına iştirak ettik. Aslında yıl boyunca yapacağımız faaliyetlerde de narenciye festivalinden bahsetmemiz gerekir. Bunun da farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu festival yıldan yıla çok daha fazla katılımın olduğu buluşma noktası, bir paylaşma zemini olma özelliğini uzun yıllar inşallah taşıyacaktır. Festivale elimizden gelen katkıyı vereceğimizi belirtmek istiyorum.

Aslında bu toplantıyı da aynı zamanda gelecek yılki festivalin başlangıç toplantısı olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıl neler yapılacağını şimdiden planlamaya başlayacağız. 8.’si düzenlenen narenciye festivalinin, hem Mersin’e hem ülkemize hem de dünyaya narenciye tadında mesajlar vermesini temenni ediyorum."

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ise toplantıda festival ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. "35 gün gibi kısa bir sürede, böylesine büyük bir organizasyonun altından alnımızın akıyla çıkmış olmaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diyen Özdemir, "Aslında bu yıl festival yapılması konusunda hepimizde tereddütler vardı. Ancak Valimizin pozitif bakış açısı ve yön gösterici liderliği sayesinde bu büyük organizasyonu tamamladık" ifadelerini kullandı.

Destek veren tüm kurum ve kuruluşların isimlerini tek tek sayarak teşekkür eden Özdemir, "2010 yılında ilk festivalimizi planlarken belli hedefler koymuştuk. Mersin’deki birlik ve beraberlik havasını pekiştirmek ve bunu herkese göstermek en önemli hedeflerimiz arasındaydı. Bu konuda tüm Türkiye’ye örnek olacak bir birliktelik sergilenmiştir. Mersin’in narenciye sektörünün lideri olduğu gerçeğinin tescillenmesini hedeflemiştik. Bu hedefe ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün narenciye denince akla ilk Mersin gelmektedir. Kent ile narenciyenin özdeşleşmesine katkı vermeyi hedefliyorduk. Festivalimiz sayesinde bir narenciye kenti olduğumuz gerçeğini iyice pekiştirdik. Festival kelimesinin anlamına uygun olarak, Mersinliler için bir şenlik ortamı oluşturmak istiyorduk. Daha ilk festivalimizde bu hedefimize ulaştık. Mersinlilerin festivalimize ilgisi her yıl biraz daha artarak devam etti. Yüz binlerce kişi festival alanına gelerek, çok keyifli iki güzel gün geçirdi. Festival alanı, Mersin’in en büyük buluşmasına bir kez daha ev sahipliği yaptı. Festival alanını gezenlerin yüzündeki gülümseme ve memnuniyet ifadesi, bize göre festivalimizin başarısı konusundaki en anlamlı göstergedir. Festivalimiz Mersin’in gülen yüzünü yansıtan en büyük organizasyon olma özelliğini açık bir şekilde ispat etmiştir" dedi.

Narenciye Festivali olarak hedefleri net biçimde ifade etmeye daima özen gösterdiklerini kaydeden Özdemir, "Ancak bizim bu hassasiyetimize rağmen, belli kesimlerce festivalimize dair abartılı beklentiler oluşturulduğunu görüyoruz. Bazı kesimler, neredeyse Mersin’in tüm sorunlarının çözümünü festivalimizden beklemeye başladılar. Festival yapmanın veya yapmamanın, narenciye ürünlerinin fiyatlarının oluşumu üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Fiyatlar arz ve talep koşullarına göre her sezon yeniden oluşur. Üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını alamamaları ya da tüketicilerimizin yüksek fiyattan tüketim yapmak zorunda kalmaları elbette bizi üzer. Fakat bundan festivalimizi sorumlu tutmak çok büyük bir haksızlıktır. Benzer şekilde, sadece iki gün süren bir festivalin kentteki turizm sektörünü ayağa kaldırmasını beklemek de gerçekçi değildir. Festivalimizin kentimize dışarıdan tur çekme potansiyeli vardır. Turizm sektörümüz, iyi bir pazarlama stratejisiyle, bu potansiyeli değerlendirebilir. Gelecek yıl yapılacak festivalin tarihini mümkün olduğunca erkenden belirleyerek, turizm sektörüne yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

Bu yılki festivalde, önceki yıllardan farklı olarak yabancı dans ve folklor gruplarının olmamasının dikkati çektiğini söyleyen Özdemir, şu bilgileri verdi; "İcra Kurulu olarak, zaman darlığı, vize sorunları ve bütçedeki belirsizlikler nedeniyle yabancı grup çağırmamaya karar verdik. Yabancı grupların festival bütçesine 1,5- 2 milyon lira ilave bir yük getirecek olması, bizi böyle bir karar almaya zorladı. Bu yıl gelirimiz 5 milyon 312 bin 379 lira olarak gerçekleşmiştir. Giderlerimiz ise 4 milyon 726 bin 53 lira olmuştur. 586 bin 327 liralık bir bütçe fazlası oluşmuştur. Bütçe fazlasının yüksek olmasının nedeni, yabancı folklor gruplarının çağrılmamasıdır. Eğer yabancı grupları çağırmış olsaydık, bütçemiz bırakın fazla vermeyi, en az 1 milyon lira açık verecekti. Bütçe açığı vermektense, bütçe fazlası vermenin daha iyi olduğuna siz de katılırsınız. Elimizdeki nakit kaynağını 3 şekilde değerlendirebiliriz. Katkıları oranında, bütçeye katkı veren kurumlarımıza iade yapabiliriz. Bu parayı bir hesapta tutarak, nemalanmasını sağlar ve gelecek yıl kullanabiliriz. 2023 yılı hazırlık çalışmalarına erken başlayarak, bu çalışmalarda kullanabiliriz."

Toplantıya Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile destek veren kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.