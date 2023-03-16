Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında emlak sektörü ve ticarethanelerde devam eden fiyat denetimlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle yapılan toplantıda, emlak sektörü ve ticarethanelerde ürün ve hizmet alan tüketicilerin korunması amacı ile sürdürülen denetleme faaliyetlerine ilişkin hususlar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti. Bu çerçevede zor şartları kendince fırsata çevirmek gayesiyle fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik de denetimlerinin sürdüğünü kaydeden Pehlivan, "Söz konusu durumlarda, Ticaret İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz denetimlere aralıksız olarak devam ediyor. Nakliye firmaları, gayrimenkul sektörü, temel ihtiyaç, temel tüketim malzemeleri başta olmak üzere mülkünü fahiş fiyattan satmak ya da kiraya vermek isteyen mülk sahiplerine ve emlakçılara yönelik denetimler yapılıyor. Olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız ’Alo 150 CİMER, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Alo 189 VİMER ve e-Devlet’ üzerinden haksız fiyat artışı şikayet bildirim formunu doldurarak şikayetlerini iletebilir. Sahada yapılan denetimlerde ilgili yasalara aykırı durum tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanıyor. İhlalin durumuna göre ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabiliyor" ifadelerini kullandı.