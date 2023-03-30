Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğünün destek sağladığı projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Pehlivan, Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilenebilir enerji gibi kırsalda bulunan 16 sektörde yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe veren Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, Mersinde, toplam 478 projeye 815 milyon 20 bin TL hibe sağladığını ve bu hibeler sayesinde 3 milyar 758 milyon TL yatırım yapıldığını ayrıca bin 850 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Mersin İl Koordinatörlüğünün, 2020 yılında 74 adet projeye 76,7 milyon TL, 2021 yılında 113 adet projeye 180 milyon TL ve 2022 yılında 85 adet projeye 180,7 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek en fazla hibe ödemesi yapan il olarak Türkiye birincisi olduğunu belirten Vali Pehlivan, "2022 yılında yayınlanan IPARD II – 11. çağrı ilanı çerçevesinde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye yönelik il koordinatörlüğümüz 700 milyon TL yatırım tutarlı 206 adet proje başvurusu almıştır. 403 milyon TL yatırım tutarlı 256 milyon TL hibe tutarlı 125 adet uygun projenin ildeki kontrolleri tamamlanmıştır" dedi.