Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bağımlılıkla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil topyekûn bir mücadele gerektirdiğini vurgulayarak, " Hiçbir çocuğun bağımlılık yapan maddeye temas etmesini istemiyoruz. Annelerimiz çocuklarının ilk rehberi, ilk öğretmeni, en güvenli limanıdır" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Mersin Valiliği himayelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla yürütülen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtım ve bilgilendirme programına katıldı. Programda konuşan Vali Pehlivan, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin, madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele konusunda ülke genelinde devletin ilgili kurum, kuruluşları ve birimleri tarafından verilmekte olan yoğun mücadeleye özellikle annelerin dahil olarak bu konuda daha bilgili, daha bilinçli bir şekilde hareket etmek suretiyle mücadeleye ortak olmasını hedeflediğini söyledi.

"Annelerimiz çocuklarının ilk rehberi, ilk öğretmeni, en güvenli limanıdır"

Projenin, İçişleri Bakanlığı himayesinde 2020 yılında başlatıldığını hatırlatan Vali Pehlivan, "Yıldan yıla bütün illerimizde bu konuda çeşitli faaliyetler yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Burada temel amaç; çocuklarımızın, gençlerimizin uyuşturucu ve bağımlılık bataklığına sürüklenmeden önce tedbirimizi almak ve onların bağımlılık yapan maddelerle temas etmesini önlemektir" ifadelerini kullandı.

Diğer birçok hayata dair hususlarda olduğu gibi bu hususlarda da pür dikkat olunması, çocukların izlenmesi ve onlara rehberlik edilmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Vali Pehlivan, "Bunu yapabilmek için bilgili ve bilinçli olmamız gerekiyor. Bu programda çeşitli suç başlıklarıyla ilgili mücadele eden arkadaşlarımızın sunumlarının sergilendiği stantlarda gezip bilgiler aldık. Bunlardan birisi siber suçlardır. Siber suçlar kapsamında, sanal alemdeki konular, yasa dışı döndürülmeye çalışılan birtakım girişimler, çocukların oyunlar vasıtasıyla sürüklenmeye çalışıldığı oyun bağımlılığından uyuşturucu bağımlılığına kadar ve gençlerimizin, çocuklarımızın istismarına kadar gidebilen diğer kötü alışkanlıklar ile mücadele ediliyor. Sorumlu görevli birimler gece gündüz takibini gerçekleştiriyor ama bu konu öyle bir konu ki topyekûn bir mücadeleyle ancak mesafe alabiliriz. Elbette polisiye tedbirler, adli makamların gerçekleştirmiş olduğu, almış olduğu kararlar, operasyonlar sorumluluk sahasına göre emniyet ve jandarma birimlerimizin, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, kendi alanlarında yaptığı operasyonlar günden güne artıyor" diye konuştu.

Günden güne mücadelenin kapsamının genişlediğini ve rakamlara da yansıdığını kaydeden Vali Pehlivan, "Bu, işin elbette ki çok önemli, kritik bir boyutudur. Bununla birlikte netice üzerinden yaptığımız bu çalışmaların, bu rakamların düşmesi konuya kaynağında müdahale etmekle mümkün oluyor" şeklinde konuştu.

"Hiçbir çocuk, bağımlılık yapan maddeyle temas etmesin isteriz"

Hiçbir çocuğun bağımlılık yapan maddeye temas etmesini istemediklerini dile getiren Vali Pehlivan, "Madde bağımlılığı ile temas ediyorsa da erken zamanlarda bunu tespit edip kullanmasını, taşıyıcılığı gibi işleri yapmasını engellemiş ve onları kurtarmış oluruz. Bu projenin temel maksadı budur. Bununla ilgili olarak, bakanlığımız bazı programlar da geliştirmiş durumdadır. Siber dünyada gayri ahlaki ve gayri yasal hususlarla mücadele ediyoruz. Ama bu alanı aynı zamanda faydalı işlerde, faaliyetlerde ve çalışmalarda da kullanıyoruz. Kullanmamız da gerekiyor. Kötülük namına oralara çöreklenenlere karşı da bizlerin de iyilik namına mücadele vermemiz ve oralarda var olmamız gerekiyor. Programlar geliştirmemiz gerekiyor. İçişleri Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu ‘Uyuma’ programı bunlardan birisidir. Bu programın tanıtımını ilgili ekiplerimiz sorumluluk sahaları nispetinde yapıyorlar. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında cep telefonlarına indirilen ‘Uyuma’ programına kaydolmak suretiyle bildirimde bulunabiliyoruz. Dakikalar içerisinde sorumlu ekiplerimiz olay mahalline geliyor" dedi.

"Eğitim çalışmalarıyla annelerimize ulaşıyoruz"

Geçen yıl ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması’ kapsamında eğitim çalışmalarında da genel artış gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Pehlivan, 2023 yılının 9 ayında 11 bin anne veya anne adayına eğitim verilirken, 2024 yılının 9 ayında bu sayının geçen seneye göre 2 kat arttığını ve ay sonu itibariyle 22 bin 500 anne ve anne adayına ulaşıldığını belirtti.

Ne kadar çok insana ulaşılırsa o kadar yoğun bir gayretin ortaya konulacağına ve iş birliği, koordinasyon sağlanacağına inandığını kaydeden Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Eğitim ailede başlıyor, okulda devam ediyor.

Okullarımıza gittiğimizde bunu açık bir şekilde hem idarecilerimizle hem öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Bu yüzden okul-aile birliği ile yürütülen iş birliğini, koordinasyonunu çok önemsiyoruz. En çok iş birliği yapmamız gereken konulardan birisi de budur. Nasıl bugün annelerimize, anne adaylarımıza, çocukların birtakım farklılıkları, değişiklikleri, tavırlarına mercek tutalım, anlamaya çalışalım diyorsak aynı şekilde öğretmenlerimize de sınıfta derste çocukların, gençlerin tavırlarında davranışlarında, birbirleri ile olan ilişkilerinde, belli bir gruplaşma, hizipleşme ve değişiklik olumsuz anlamda oluyorsa hassas bir şekilde yaklaşılması icap ediyor. Hedefimiz, amacımız, duamız, gayretimiz çocuklarımızın hiçbir şekilde temas etmemesi ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki iyilik namına bizler, devlet ve millet olarak mücadele ederken dünyada sürekli kötülükler üretilmeye çalışılıyor."

"En büyük kötülüklerden birisi çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlığımızın zehirlenmesi"

Bağımlılık yapan maddeleri kullananların sonunun er veya geç, bazı maddelerde çok daha erken bazı maddelerde biraz daha zaman içerisinde ölümle sonuçlandığına vurgu yapan Vali Pehlivan, "Bunu hiç arzu etmiyoruz. O yüzden pür dikkat hep birlikte odaklanalım istiyoruz, mücadele edelim istiyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte verelim istiyoruz. Annelerimiz cefakardır, vefakardır, özverilidir. Çocuklarına gözü gibi bakar, onlara hiçbir kötülüğü yakıştıramaz. Bunu biliyoruz. Herkesin gözünde evladı kıymetlidir ama şunu da unutmayalım; o gözümüzden sakındığımız çocukları bir başkası bizim hassasiyetimizle yaklaşmadığı için problem yaşanıyor. Hiç arzu etmeyiz ama yüzleşmek durumunda kaldığımızda da üstünü kapatmak, görmezlikten gelmek ‘benim evladım böyle bir şey yapmaz’ deyip hiç adım atmamak bu da arzu ettiğimiz bir şey değildir. Gerçekçi olmak durumundayız ki iş çığırından çıktığında Allah korusun dönmesi çok zor olur. Uyuşturucuyla, bağımlılıkla yapılan mücadelede en etkili yöntem hiç temas ettirmemektir" dedi.

Programda ’İki Ekmek’ adlı bağımlılıkla ilgili kısa film gösterimi de gerçekleştirildi. Programda Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve beraberindekiler, annelerin ve anne adaylarının uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı konusundaki bilinçlenmesinin ve aile içi iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekmek için oluşturulan stantları da gezdi.