Mersin Vali Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgelerinden kentte gelen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Pehlivan ilk olarak Silifke ilçesinde bulunan 23 Nisan Gençlik Kampı’nda depremzedeleri ziyaret etti. Pehlivan, vatandaşlar ile görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, depremde yaralananlara acil şifa, vefat eden yakınları için başsağlığı diledi. Pehlivan, Gençlik Kampı’nda misafir edilen depremzede vatandaşların sağlık, gıda, giyim, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile ilgili 23 Nisan Gençlik Kampı Sorumlusu Yasin Taş’tan bilgiler aldı.

Pehlivan, Gençlik Kampı içerisinde çocuklar için özel olarak oluşturulan kreşteki çocukları da ziyaret ederek, onlarla bir süre vakit geçirdi.

Ziyarete Vali Pehlivan’a, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de eşlik etti.

Vali Pehlivan buradaki ziyaretinin ardından otellerde kalan depremzedelerle buluştu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Pehlivan, “Devlet ve millet olarak ele ele vererek bu büyük afetin açtığı yararları saracağız" dedi.

Pehlivan, vatandaşlar ile bir bir görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, depremde yaralananlara acil şifa, vefat eden yakınları için başsağlığı diledi.