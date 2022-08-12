Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 4 kupa hedefine inandığını belirterek, turuncu-lacivertli ekibin her zaman destekçisi olduğunu söyledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 4 kupa hedefine inandığını belirterek, turuncu-lacivertli ekibin her zaman destekçisi olduğunu söyledi.

ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen, 2022-2023 sezonu öncesinde Vali Pehlivan'ı ziyaret ederek, kulübün başarıları ve hedeflerini anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çukurova Basketbol'u ilgi ile takip ettiğini aktaran Vali Pehlivan, ÇBK'nın Mersin ve Çukurova Bölgesi için önemli bir değer olduğunun altını çizerek, "EuroLig'in favori takımı olarak gösterilen temsilcimizin hedeflerine ben de inanıyorum. Bu noktada takımımıza gerekli desteği vermeye hazırız. Başkan Çevirgen nezdinde kulübümüzün teknik heyet ve sporcularına başarılar dilerim" dedi.

2017 yılında kurulan bir kulüp olarak kısa zamanda önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizen Başkan Serdar Çevirgen ise "Kentimize dünya standartlarında bir tesis inşa ederek, milli takıma sürekli oyuncu gönderen bir altyapı organizasyonu kurduk. Ayrıca geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanıp kentimize en büyük sportif başarıyı kazandırmış olduk. Bunun yanında EuroCup'ta final-four, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise final serisi oynadık. Bu sezon mücadele edeceğimiz EuroLig Women, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk hedefliyoruz. Çukurova Basketbol'u 'Avrupa Şampiyonu' yapmak istiyoruz ve bunu başaracağız" diye konuştu.

Ziyaretin son bölümünde Başkan Serdar Çevirgen tarafından, Vali Pehlivan'a isminin yazılı olduğu ÇBK maç forması hediye edildi.