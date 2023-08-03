Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ’Bilişim Kenti Mersin’ projesi kapsamında kurulması planlanan ’Bilişim Merkezi’ için Yenişehir ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’ndeki açık ve kapalı alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Mersin’in sahip olduğu potansiyelini, genç nüfusunu ve konumunu, sürdürülebilir ekonomik büyümeye dönüştürme konusunda katma değeri yüksek alanlardan biri olan bilişim sektöründe, ’milli teknoloji hamlesi’ hedefleri doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği işbirliğinde başlatılan ’Bilişim Kenti Mersin’ vizyon projesi çerçevesinde kurulacak bilişim merkezleri ile gençlerin bu alandaki fikirlerini ve projelerini şekillendirebilecekleri, bu konuda eğitim ve rehberlik hizmeti alabilecekleri, yazılım yapabilecekler, proje ve ürün geliştirebilecekleri uygun ortamlar hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.