Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi’nde bulunan okula gelişinde, okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Pehlivan, öğretmenlerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından, öğretmen ve öğrencilerinin yapmış olduğu ’Osman Hamdi Bey Kaplumbağa Terbiyecisi’ temalı resim sergini gezdi. Robotik Kodlama ve Resim Atölyelerinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Pehlivan, onlarla bir süre sohbet etti, derslerinde başarılar diledi. Okulun öğretmenleri ile de görüşen Vali Pehlivan, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin olarak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aydın Köklüdağ’dan bilgiler aldı, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitimler veriyor. Mersin’de 9 Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi bulunurken, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezinde, genel yetenek, müzik yetenek ve resim yetenek alanlarında 927 öğrenci eğitim alıyor.

3 Temmuz- 13 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve Akıl Oyunları, Matematik Uygulamaları, İstatistik, Yazılım Geliştirme ve Görsel Sanatlar branşlarında 15 atölyede yaz kursu yapılıyor.