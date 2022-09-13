Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Bilim Köyü’nü ziyaret ederek teleskop ile ay gözlemi yaptı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Bilim Köyü’nü ziyaret ederek teleskop ile ay gözlemi yaptı.

Vali Pehlivan, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlikte, Mersin’de dezavantajlı çocuk ve gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyerek onların sosyal aktivitelere katılımlarının arttırılmasında önemli rolü bulunan Bilim Köyü’nde incelemelerde bulundu, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’dan bilgiler aldı.

Bilim ve teknoloji eğitimine yönelik Maker Atölyeleri, Z Kütüphane, Gökyüzü Gözlemevi, Robotik Kodlama Atölyeleri ve Bilimsel Gösteri deneylerinin yapılabildiği bilişim destekli Mersin Bilim Köyü’nde öğrencilerle bir araya gelen Vali Pehlivan, bilim atölyelerini gezerek teleskop ile ay gözlemi yaptı.

Öğrenci, öğretmen ve velilere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Pehlivan, öğrencilerle sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.